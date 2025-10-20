San Nicola Melfi: inseguimento, resistenza e recupero di un trattore rubato 5 anni fa.

Nella mattinata del 16 ottobre, un episodio di resistenza a pubblico ufficiale e furto, che interseca dinamiche di criminalità predatoria e recupero di beni illeciti, ha scosso la tranquilla comunità di San Nicola di Melfi, in provincia di Potenza.

Un’autovettura, successivamente identificata come oggetto di furto perpetrato nella notte precedente, si è sottratta a un controllo di routine effettuato dai Carabinieri, innescando un inseguimento che ha coinvolto i militari dell’Arma.

La fuga, protrattasi per breve tratto, si è conclusa con l’arresto dei due occupanti, uomini di 42 e 24 anni, di nazionalità straniera.

Durante il fermo, i soggetti, nel tentativo disperato di eludere la giustizia, hanno opposto violenta resistenza, aggredendo i Carabinieri con calci e percosse, configurando un reato aggiuntivo di lesioni a pubblici ufficiali.

L’attività dei Carabinieri, protrattasi oltre il mero arresto, ha portato a un risultato significativo: il recupero di un trattore, sottratto alla proprietà agricola di una ditta locale cinque anni addietro nella provincia di Matera.

Il ritrovamento, un elemento cruciale nell’indagine, sottolinea come episodi di furto, apparentemente isolati, possano intrecciarsi in una rete di attività illecite più ampia, spesso transregionale.

Il Gip del capoluogo lucano, dopo aver esaminato gli atti e le motivazioni degli arresti, ha convalidato la custodia cautelare in carcere per i due uomini, riconoscendo la gravità dei reati commessi e il rischio di fuga o inquinamento delle prove.

L’episodio ripropone interrogativi complessi relativi alla gestione dei flussi migratori, alla sicurezza territoriale e all’efficacia delle strategie di prevenzione e repressione della criminalità, in particolare in aree rurali e marginali, spesso teatro di fenomeni di illegalità e sfruttamento.

Il recupero del trattore, simbolo tangibile di un danno subito da un’impresa agricola, rappresenta una vittoria per la legalità e un segnale di speranza per la comunità locale, testimoniando l’importanza del lavoro incessante dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa.