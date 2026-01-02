Sanità Regione: Svolta per specialistica e riabilitazione, stanziati milioni

La recente definizione delle linee guida per la programmazione delle attività sanitarie, relative agli articoli 25 (specialistica ambulatoriale) e 26 (riabilitazione estensiva) della legge 833, segna una svolta significativa nell’erogazione di servizi sanitari regionali.

La decisione, formalizzata attraverso delibere della Giunta regionale, risolve una situazione di stallo protrattasi nel tempo, fornendo alle aziende sanitarie un quadro operativo chiaro e risorse dedicate alla stipula di accordi con centri privati convenzionati.

Questo provvedimento, lungi dall’essere una semplice formalizzazione, rappresenta un atto di bilanciamento complesso.

È stato progettato per rimanere rigorosamente all’interno dei vincoli di spesa imposti dalla normativa nazionale e dalle sentenze del giudice amministrativo, dimostrando un approccio responsabile e trasparente.

Inoltre, per la prima volta, la programmazione tiene conto dei fabbisogni sanitari rilevati attraverso precedenti atti deliberativi, introducendo un elemento di reattività e adattamento alla reale domanda del territorio.

Un aspetto cruciale è l’impegno concreto per ridurre le liste d’attesa, un problema cronico che ha penalizzato molti cittadini.

Sono stati stanziati quasi due milioni di euro per questo specifico obiettivo, a testimonianza della volontà di migliorare l’accessibilità ai servizi specialistici ambulatoriali.

Analogamente, per le prestazioni di riabilitazione estensiva (art.

26), la Giunta regionale ha previsto un significativo incremento delle risorse finanziarie: oltre quattro milioni di euro per il 2025 e un ulteriore milione e mezzo per il 2026.

Questa mossa non solo annulla un taglio del 2% introdotto nel 2012, ma corregge, dopo sedici anni, le tariffe delle prestazioni, con un impatto positivo diretto sui compensi di centinaia di professionisti sanitari.

Questo adeguamento si configura come un riconoscimento del valore del lavoro svolto e un incentivo alla qualità del servizio offerto.

Le aziende sanitarie sono ora chiamate ad attuare queste disposizioni, traducendole in azioni concrete e monitorando attentamente l’efficacia dell’erogazione dei servizi, con un’attenzione particolare alle esigenze specifiche dei diversi territori.

L’obiettivo è garantire una distribuzione equilibrata delle risorse tra le diverse specializzazioni mediche, promuovendo una collaborazione sinergica tra le aziende sanitarie e le strutture convenzionate.

La Regione conferma il suo impegno finanziario verso il Sistema Sanitario, destinando oltre 1.2 miliardi di euro per il 2026, con l’intento di elevare ulteriormente la qualità dell’offerta di servizi e prestazioni assistenziali.

Si esorta, pertanto, ad evitare polemiche strumentali e a promuovere un clima di collaborazione improntato all’etica pubblica e all’interesse esclusivo dei cittadini, affinché le risorse siano utilizzate in modo efficiente e trasparente, a beneficio di tutta la comunità.

Il superamento di logiche di competizione sterile è cruciale per garantire la sostenibilità e l’efficacia del servizio sanitario regionale.