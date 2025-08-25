Sofia Micca, Miss Eleganza Basilicata 2025: bellezza, impegno e prevenzione.

Sofia Micca, giovane di Potenza, quindicienne con la grazia e la compostezza che contraddistinguono la cultura lucana, si è aggiudicata il prestigioso titolo di Miss Eleganza Basilicata 2025.

La sua vittoria, suggellata durante la vibrante serata conclusiva del concorso regionale Miss Italia, ha illuminato il Teatro Peppino Impastato di Picerno, un luogo simbolo di impegno civile e artistico.

L’evento, che celebra un’istituzione come il titolo di Miss Eleganza, nato nel 1950 per omaggiare la nascente stella di Sophia Loren, ha visto la consegna del manto di rappresentanza ad opera di Allison Pinto, la detentrice del titolo precedente, che ha trasmesso con garbo e professionalità le responsabilità che ne derivano.

La Carmen Martorana Eventi, con la sua comprovata esperienza, ha curato l’organizzazione dell’evento, gestendo con perizia i dettagli logistici e artistici, operando come esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il significativo supporto del Comune di Picerno.

La serata, oltre alla competizione elegante e raffinata tra le aspiranti Miss, ha assunto un valore aggiunto grazie all’impegno sociale che caratterizza l’edizione 2025.

Il conduttore Christian Binetti ha dedicato un momento significativo alla sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica, un tema centrale promosso dalla patron del concorso, Patrizia Mirigliani, che ha siglato un importante protocollo d’intesa con il presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli.

Questa collaborazione tangibile si traduce in un servizio concreto per la comunità, con la distribuzione di materiale informativo e l’offerta di screening gratuiti durante tutto il tour, un gesto che testimonia l’attenzione di Miss Italia verso il benessere collettivo.

La presenza del celebre tenore Luigi Cutrone ha arricchito ulteriormente la serata, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa ed emozionante, creando un connubio perfetto tra bellezza, eleganza e impegno sociale.

L’evento non è stato solo una competizione, ma un vero e proprio veicolo di valori e un’occasione per promuovere la cultura della prevenzione e del benessere in Basilicata.