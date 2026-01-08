Sospese licenze per fuochi d’artificio: controlli più stringenti in provincia

In seguito a un’attenta revisione dei controlli disposti dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Potenza, il Prefetto Michele Campanaro ha ordinato la sospensione temporanea delle licenze relative all’attività di fabbricazione, deposito e commercio di articoli pirotecnici in due esercizi commerciali operanti nel territorio provinciale.

Questa decisione, resa nota dalla Prefettura, segna la conclusione di un’analisi approfondita dei servizi straordinari implementati durante le festività di inizio anno, con un focus particolare sull’attività legata alla gestione di fuochi d’artificio e materiali esplodenti.

L’azione del Prefetto Campanaro si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento dei controlli volti a prevenire l’uso illegale di tali materiali, un tema di crescente rilevanza per la salvaguardia della sicurezza pubblica.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura e condotte congiuntamente da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno interessato l’intera provincia, culminando nel sequestro di ingenti quantità di articoli pirotecnici detenuti in condizioni non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolose.

Le sospensioni delle licenze derivano dalla constatazione di criticità gravi e reiterate nella gestione dei materiali esplodenti.

In particolare, sono state rilevate carenze significative nell’idoneità degli spazi di stoccaggio e nell’assenza di misure di sicurezza basilari, elementi imprescindibili per la tutela dell’incolumità pubblica.

Questa situazione, oltre a violare espressamente la normativa vigente, esprime una pericolosa superficialità nella gestione di attività intrinsecamente rischiose.

Il Prefetto ha sottolineato la natura cautelare e urgente di queste misure, definendole imprescindibili per fronteggiare un pericolo imminente.

La gestione dei materiali pirotecnici ed esplodenti richiede la massima responsabilità e il rispetto rigoroso delle normative, tollerando zero deviazioni.

La strategia delineata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che privilegia controlli più stringenti e mirati, rappresenta un percorso necessario per garantire la sicurezza dei cittadini.

A partire dai prossimi giorni, si intensificheranno ulteriormente le attività ispettive della Commissione prefettizia sulle sostanze esplodenti.

L’obiettivo primario è assicurare una tutela massima della sicurezza pubblica, contrastando ogni comportamento illegale e promuovendo una cultura della sicurezza responsabile e condivisa.

La Prefettura intende, inoltre, rafforzare la collaborazione con gli enti locali e le associazioni di categoria, al fine di promuovere la formazione e la sensibilizzazione degli operatori del settore, contribuendo a elevare gli standard di sicurezza e a prevenire il rischio di incidenti.