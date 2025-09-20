Spaccio a Tricarico: arrestati due giovani con ingenti quantitativi di droga.

Nel cuore del territorio materano, precisamente a Tricarico, un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di due giovani di diciannove anni, originari della provincia di Taranto, colti in flagrante possesso di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

L’ammontare sequestrato, quantificato in 290 grammi di cocaina e 325 grammi di marijuana, suggerisce una potenziale organizzazione di spaccio ben radicata, andando ben oltre il mero consumo personale.

L’operazione, frutto di un’attività di indagine mirata e prolungata, non si è limitata al semplice rinvenimento delle sostanze illecite.

I militari dell’Arma hanno infatti proceduto al sequestro di 5.900 euro in contanti, una somma significativa che, secondo le prime ricostruzioni investigative, costituisce presumibilmente il ricavato dell’attività illecita.

Questa scoperta sottolinea l’importanza di perseguire non solo i detentori, ma anche coloro che traggono profitto dal traffico di droga, agendo come veri e propri anelli cruciali nella filiera criminale.

Il possesso di tali quantità di stupefacenti, unitamente alla somma di denaro sequestrata, configura un reato grave, con implicazioni che si estendono a livello sociale ed economico.

Lo spaccio di droga alimenta la criminalità organizzata, corrompe il tessuto sociale e danneggia in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, esponendole a spirali di dipendenza e devianza.

Dopo le formalità di rito e la convalida degli arresti, il Giudice per le Indagini Preliminari di Matera ha emesso un’ordinanza che dispone la misura cautelare dei domiciliari per i due giovani.

Tale provvedimento, volto a impedire ulteriori contatti con l’esterno e a preservare le prove, testimonia la gravità dei fatti e l’impegno della magistratura nel contrasto alla criminalità.

L’operazione di Tricarico rappresenta un importante tassello in un più ampio disegno di contrasto al traffico di droga, che richiede un impegno costante e coordinato tra le forze dell’ordine, la magistratura e le istituzioni, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e il benessere della comunità.

La lotta alla droga non è solo un compito di polizia, ma una responsabilità condivisa che coinvolge l’intera società, a partire dall’educazione e dalla prevenzione.