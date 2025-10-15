Stalking a Potenza: Fascino ossessivo, paura e braccialetto elettronico.

La vicenda, emersa recentemente a Potenza, solleva interrogativi profondi e inquietanti sul confine labile tra ammirazione ossessiva, comportamento persecutorio e violazione dei diritti individuali.

Un uomo di trentasette anni, operaio, ha visto concretizzarsi la propria fascinazione per una commerciante locale in un iter di azioni che hanno portato alla sua arresto e alla sua attuale condizione di obbligo di dimora con braccialetto elettronico, disposto dal giudice per le indagini preliminari.

L’episodio si articola attorno a un fenomeno complesso: lo stalking, una forma di molestie e persecuzioni che, purtroppo, si manifesta con crescente frequenza nella nostra società.

La sua gravità risiede non solo nella violazione della sfera privata della vittima, ma anche nel profondo turbamento psicologico che provoca, generando paura, ansia e un senso di costante pericolo.

L’appostamento, la sorveglianza ripetuta, l’attesa nascosta sono elementi che trasmutano un sentimento, in un gesto che incrina la sicurezza personale e la libertà di movimento della persona offesa.

La decisione della donna di allertare le forze dell’ordine, chiamando il 112, rappresenta un atto di coraggio e una risposta necessaria per proteggere la propria incolumità e ripristinare un senso di normalità.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di interrompere la spirale persecutoria e garantire alla commerciante la tutela legale e la protezione immediata.

La convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari e la successiva disposizione dell’obbligo di dimora con braccialetto elettronico indicano l’attenzione del sistema giudiziario verso la gravità del reato commesso e la necessità di garantire la sicurezza della vittima, prevenendo ulteriori atti persecutori.

La tecnologia del braccialetto elettronico, in questo contesto, assume un ruolo cruciale, offrendo un monitoraggio costante dei movimenti dell’indagato e fungendo da deterrente.

Questa vicenda non è un caso isolato.

Lo stalking, spesso alimentato da disturbi psicologici non riconosciuti o da dinamiche relazionali complesse, rappresenta una sfida sociale che richiede un approccio multidisciplinare.

È fondamentale promuovere campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini sui rischi dello stalking, educare al rispetto dei confini personali e fornire supporto psicologico sia alle vittime che agli aggressori, laddove possibile.

Inoltre, l’efficacia delle leggi esistenti deve essere costantemente valutata e, se necessario, aggiornata per garantire una protezione adeguata alle vittime e una risposta punitiva proporzionata alla gravità del reato.

La tutela della dignità umana e il diritto alla sicurezza devono essere prioritari.