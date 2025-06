Tragedia a Pignola: Lutto cittadino per Ferdinando Roma, operaio morto

Il silenzio cala su Pignola, un velo di lutto cittadino avvolge il piccolo comune potentino in seguito alla tragica scomparsa di Ferdinando Roma, un uomo di 35 anni strappato alla vita in circostanze drammatiche. La notizia della sua morte, avvenuta il 15 giugno, ha scosso profondamente la comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e gli abitanti del paese. Ferdinando, operaio presso l’azienda ‘Patrone e Mongiello’ di Tito, ha perso la vita in un incidente sul lavoro, una dinamica ancora in fase di accertamento che solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza e la tutela dei lavoratori.La perdita di Ferdinando, un uomo sposato e padre di due figlie, rappresenta una ferita aperta nel tessuto sociale di Pignola. La sua scomparsa non è solo la perdita di un lavoratore, ma anche di un membro attivo della comunità, amato e rispettato per la sua gentilezza, la sua dedizione e il suo spirito collaborativo. La notizia ha acceso un coro di commozione e cordoglio, con molti concittadini che si sono resi disponibili per sostenere la sua famiglia in questo momento di profondo dolore.Il sindaco Antonio De Luca, consapevole della gravità della situazione e dell’impatto emotivo che la tragedia ha avuto sulla popolazione, ha proclamato il lutto cittadino. Questa decisione, un gesto formale ma carico di significato, è un segno tangibile di vicinanza e solidarietà verso i familiari di Ferdinando, un modo per esprimere il dolore collettivo e per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato troppo presto questo mondo.L’incidente, che ha visto Ferdinando schiacciato da una pressa, pone l’attenzione su una realtà spesso in ombra: i rischi connessi all’attività lavorativa e la necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri e protetti. L’evento impone una riflessione seria e urgente sulle procedure di sicurezza, sulla formazione del personale e sul rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni. È doveroso che le istituzioni e le aziende collaborino per evitare che simili tragedie si ripetano, tutelando la vita e la salute dei lavoratori.Il funerale, previsto per le ore 10.30 nella Chiesa Madre, sarà un momento di raccoglimento e preghiera, un’occasione per dare l’ultimo saluto a Ferdinando e per stringersi attorno alla sua famiglia. La comunità intera è invitata a partecipare, testimoniando la propria compassione e il proprio affetto. La memoria di Ferdinando Roma resterà impressa nel cuore di Pignola, un monito costante sull’importanza della sicurezza sul lavoro e sulla fragilità della vita.