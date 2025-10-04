Tragedia a Scanzano Jonico: Incidente Mortale sulla Fondovalle dell’Agri

Un tragico evento ha scosso la comunità di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, dove un incidente mortale ha causato la perdita di quattro vite umane.

La Fondovalle dell’Agri, arteria cruciale per la viabilità della regione, è stata teatro di una drammatica collisione tra un autoveicolo e un camion, sollevando interrogativi sulle condizioni di sicurezza e sulla potenziale violazione delle normative sul trasporto di persone.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che il veicolo, una berlina che trasportava un numero considerevole di passeggeri – dieci in totale – si è scontrato con un camion per cause ancora da chiarire.

L’eccessivo numero di persone a bordo, ben al di sopra della capacità massima consentita per quel modello di autovettura, rappresenta un elemento chiave nell’indagine che le autorità competenti hanno avviato immediatamente.

Si sospetta che il sovraffollamento possa aver compromesso la manovrabilità del veicolo, contribuendo in modo determinante alla dinamica dell’incidente.

La forza dell’impatto è stata tale da causare il decesso istantaneo dei quattro occupanti del veicolo.

Gli altri sei passeggeri hanno subito ferite di varia gravità e sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118, che li ha trasportati d’urgenza presso le strutture ospedaliere più vicine per ricevere le cure necessarie.

Le loro condizioni sono considerate serie, ma non critiche.

Intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, con le loro attrezzature specializzate, hanno lavorato per estrarre le vittime dalle lamiere contorte e per mettere in sicurezza l’area.

Forze dell’ordine hanno provveduto a gestire il traffico, deviandolo su percorsi alternativi, e a iniziare le prime indagini per accertare le responsabilità e le dinamiche precise dell’accidente.

L’inchiesta si concentrerà ora sull’analisi delle scatole nere, se presenti, e sulla verifica del rispetto delle norme in materia di trasporti, con particolare attenzione al numero di passeggeri ammessi a bordo.

Si cercherà inoltre di accertare se fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o un malfunzionamento dei veicoli, abbiano potuto concorrere al verificarsi del tragico evento.

Questo incidente riapre, una volta ancora, il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di rafforzare i controlli, soprattutto in aree dove si riscontra una tendenza al sovraffollamento dei veicoli, spesso legato a fattori economici e di immigrazione.

La Fondovalle dell’Agri, pur essendo un’arteria fondamentale per la regione, necessita di interventi mirati per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, prevenendo così il ripetersi di tragedie simili.