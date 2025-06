Tragedia ad Accettura: feriti durante la Festa del Maggio

Ad Accettura, piccolo centro arroccato nel cuore del territorio materano, una tradizionale celebrazione ha visto una sua tragica interruzione. Durante la Festa del Maggio, un rito arboreo secolare profondamente radicato nell’identità culturale del borgo, un evento inatteso ha causato il ferimento di quattro persone, una delle quali versava in condizioni critiche al momento del soccorso.La Festa del Maggio, un’espressione vivida della devozione popolare, rappresenta un momento di profonda comunione tra la comunità e il suo patrono, San Giuliano Martire. L’antico rituale, che ogni anno attira migliaia di visitatori desiderosi di immergersi in un’atmosfera carica di storia e spiritualità, si caratterizza per l’erezione di un albero sacro, simbolo di fertilità e prosperità, e per una serie di celebrazioni che coinvolgono l’intera popolazione.L’evento che ha spezzato questa atmosfera di festa e devozione è stato inaspettato e apparentemente legato a fattori esterni al rituale stesso. Si ipotizza che un gruppo di bovini, forse impauriti dai rumori assordanti dei fuochi d’artificio – elementi spesso presenti nelle celebrazioni popolari, seppur in questo caso forse eccessivi e destabilizzanti – si sia agitato, provocando un incidente che ha colpito i presenti.L’intervento tempestivo del personale del 118 Basilicata è stato cruciale. Le quattro persone ferite sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale in condizioni di massima urgenza (codice rosso), al fine di garantire la migliore assistenza medica possibile.Questo tragico episodio solleva importanti interrogativi sulla sicurezza durante le manifestazioni pubbliche, in particolare quelle che coinvolgono animali e che si svolgono in spazi aperti. La necessità di una pianificazione accurata, che tenga conto della gestione del bestiame e della minimizzazione dei rischi per la popolazione, appare ora più evidente che mai. La Festa del Maggio, pur mantenendo il suo valore culturale e religioso, dovrà essere ripensata sotto il profilo della sicurezza, al fine di preservare l’integrità fisica dei partecipanti e di evitare che simili incidenti si ripetano, preservando così l’autenticità e la gioia di questa antica tradizione.