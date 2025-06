Tragedia ad Accettura: Incidente con i buoi ferma il Maggio.

La comunità di Accettura, piccolo gioiello incastonato nel paesaggio aspro e suggestivo della Murgia Materana, è profondamente scossa da un tragico evento che ha interrotto le celebrazioni del tradizionale Maggio. Ieri sera, un incidente inaspettato e drammatico, causato dalla fuga incontrollata di un branco di buoi spaventati dai boati dei fuochi d’artificio, ha provocato ferite a quattro persone, una delle quali versa in condizioni critiche.L’episodio, avvenuto nella piazza principale del paese, ha costretto il sindaco, Alfonso Vespe, a prendere una decisione difficile ma necessaria: la sospensione immediata delle festeggiamenti civili previsti per la giornata odierna. Un annullamento che segna un duro colpo per la tradizione e per l’economia locale, dato che ogni anno il Maggio di Accettura attira un flusso considerevole di visitatori, spesso superando le poche centinaia di abitanti del paese.Il Maggio ad Accettura non è semplicemente una festa paesana, ma un complesso rituale profondamente radicato nella storia e nell’identità della comunità. Un intreccio di fede, folklore e aggregazione sociale che affonda le sue origini in un passato contadino e pastorale. I buoi, tradizionalmente coinvolti nelle manifestazioni, rappresentano un simbolo del legame ancestrale con la terra e con le attività agricole, un elemento vivo e pulsante del tessuto culturale locale. L’incidente, perciò, assume una valenza ancora più significativa, come una ferita profonda e inaspettata al cuore della tradizione.Nonostante l’annullamento delle celebrazioni pubbliche, il sindaco ha comunque disposto la celebrazione delle funzioni religiose in onore di San Giuliano Martire, patrono del paese. Questo gesto mira a preservare l’aspetto più spirituale della festa, offrendo alla comunità un momento di riflessione, preghiera e consolazione in un momento di lutto e di dolore. La tragedia ha messo a galla la fragilità del rapporto tra uomo e natura, e la necessità di un approccio più responsabile e consapevole nell’organizzazione di eventi che coinvolgono animali, soprattutto in un contesto urbano e turistico. La ricostruzione, non solo materiale ma anche emotiva e culturale, richiederà tempo e un profondo senso di comunità.