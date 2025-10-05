Tragedia in Basilicata: Quattri Morti in Incidente Stradale

Un lutto profondo ha colpito la comunità di Scanzano Jonico (Matera), a seguito di un tragico incidente stradale sulla Fondovalle dell’Agri, che ha spezzato le giovani vite di quattro lavoratori originari dell’India.

L’evento, avvenuto ieri pomeriggio, ha visto una Renault Scenic, vettura destinata a ospitare fino a sette persone ma sovraffollata con dieci occupanti, impattare violentemente contro un camion, miracolosamente guidato da un autista rimasto incolume.

L’impatto ha avuto conseguenze devastanti, aprendo un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera per accertare le dinamiche dell’accaduto e possibili responsabilità.

Le vittime, tutte di sesso maschile, sono state identificate come Kumar Manoj, 34 anni, Singh Surjit, 33 anni, Singh Harwinder, 31 anni e Singh Jaskaran, il più giovane del gruppo, di soli 20 anni.

Il loro arrivo in Italia, presumibilmente alla ricerca di opportunità lavorative, si è concluso in una tragedia improvvisa, lasciando un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e comunità d’origine.

Il soccorso del 118 Basilicata ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, trasportando cinque feriti presso l’ospedale di Policoro, mentre il sesto, versando in condizioni più critiche, è stato trasferito al San Carlo di Potenza, dove si trova tuttora sotto stretto monitoraggio medico.

La gravità delle ferite subite testimonia la violenza dell’impatto e l’urgente necessità di cure specialistiche.

L’incidente solleva interrogativi cruciali sulle condizioni di sicurezza nel trasporto di lavoratori migranti, sulla densità di occupazione dei veicoli utilizzati per gli spostamenti e sulla necessità di rafforzare i controlli per prevenire simili tragedie.

La Fondovalle dell’Agri, arteria vitale per il territorio materano, si tinge ora di dolore, richiamando l’attenzione sulla fragilità umana e l’importanza di garantire la sicurezza su strada, soprattutto per coloro che si spostano in condizioni di vulnerabilità.

L’episodio richiede una riflessione più ampia sulle politiche di integrazione e sulle tutele destinate ai lavoratori stranieri, al fine di evitare che simili drammi si ripetano.