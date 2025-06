Tragico incidente a Maratea: muore Marco Grimaldi, 47 anni

La comunità di Polla, in provincia di Salerno, è in lutto per la perdita improvvisa di Marco Grimaldi, 47 anni, vittima di un tragico incidente stradale verificatosi nella serata di ieri lungo la statale 18, nel territorio di Maratea, precisamente in località Castrocucco. L’evento, che ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale, ha coinvolto un motociclo le cui dinamiche rimangono al momento oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.Secondo le prime ricostruzioni, per ragioni ancora da chiarire – che potrebbero includere fattori legati alle condizioni del manto stradale, alla visibilità, o a una perdita di controllo da parte del conducente – il veicolo ha improvvisamente sbandato, provocando la caduta di Grimaldi a terra. La gravità delle lesioni riportate dall’uomo è apparsa immediatamente evidente, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario presente sul luogo. I tentativi di rianimazione, purtroppo, si sono rivelati vani, sancendo la tragica conclusione dell’evento.Un elemento di particolare drammaticità è stato l’innesco di un incendio che ha rapidamente interessato il motociclo, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Il lavoro dei soccorritori, coordinati dalle autorità competenti, è stato reso particolarmente complesso dalla situazione di emergenza.I Carabinieri della Compagnia di Lagonegro stanno conducendo indagini approfondite per accertare con precisione le cause dell’incidente e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. L’attenzione è focalizzata sull’analisi delle tracce lasciate sul luogo dell’evento, sull’esame dei testimonianze e sull’eventuale reperimento di elementi utili a chiarire le responsabilità.La salma di Marco Grimaldi è stata trasportata presso la sala mortuaria dell’ospedale di Lagonegro, a disposizione dell’autorità giudiziaria, per l’esecuzione di ulteriori accertamenti e per consentire ai familiari di poter celebrare il rito funebre. La comunità salernitana, e in particolare quella di Polla, si stringe attorno ai familiari del 47enne, condividendo il loro dolore e offrendo sostegno in questo momento di profonda sofferenza. L’incidente solleva, inoltre, interrogativi importanti sulla sicurezza stradale in una zona ad alta densità di traffico e sulla necessità di interventi mirati a prevenire simili tragedie.