Tragico lutto a Marsico Nuovo: sospeso il raduno di Protezione Civile

La comunità di Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, è addolorata per la perdita di Gabriele Ventre, un giovane ventitreenne la cui vita è stata tragicamente interrotta in un incidente stradale lungo la Fondovalle dell’Agri.

Le sue ferite, purtroppo, si sono rivelate incompatibili con la sopravvivenza, spegnendo la sua esistenza in ospedale.

L’evento, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel tessuto sociale locale, ha determinato la sospensione, in segno di rispetto e profondo cordoglio, del XVII Raduno nazionale del Gruppo Lucano di Protezione Civile.

L’appuntamento, inizialmente previsto per sabato 18 ottobre a Pergola, frazione di Marsico Nuovo, rappresentava un momento significativo di aggregazione e di celebrazione del lavoro svolto dai volontari e dalle istituzioni impegnate nella prevenzione e nella gestione del rischio.

Il raduno avrebbe dovuto includere l’inaugurazione di due infrastrutture cruciali per il territorio: il Centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese, vitale per la salvaguardia del patrimonio naturale e la comprensione delle dinamiche ambientali, e la sala operativa del Gruppo Lucano, cuore pulsante delle attività di soccorso e coordinamento.

La tragica scomparsa di Gabriele Ventre, un giovane con un futuro promettente, ha impresso un freno al programma, sottolineando l’importanza del lutto comunitario e la necessità di un momento di riflessione.

Come ha sottolineato il presidente del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia, di fronte a un evento così doloroso, che colpisce al cuore l’intera comunità, il dovere primario è quello di esprimere il più sentito cordoglio e offrire sostegno alla famiglia del giovane, provata da una perdita irreparabile.

Questo atto di solidarietà e rispetto si traduce nella sospensione dell’evento, un segnale di profonda partecipazione al dolore collettivo e di sostegno tangibile per coloro che hanno subito una perdita così grave.

La riprogrammazione del raduno nazionale avverrà in una data futura, in segno di rinnovata speranza e di rinnovato impegno verso il territorio e la memoria di Gabriele Ventre.