Truffa a Matera: Arrestati truffatori ai danni di anziane

A Matera, una comunità profondamente radicata nella sua storia millenaria e vulnerabile alle dinamiche sociali contemporanee, si è consumata una vicenda che evidenzia l’insidiosa persistenza di truffe ai danni di persone anziane.

Due individui, originari di Napoli e con precedenti penali a loro carico, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia, accusati di aver perpetrato una serie di truffe reiterate e premeditate nei confronti di due donne supernovantenni.

L’azione criminale si è manifestata attraverso un sofisticato schema di inganno, volto a sfruttare la fiducia e la fragilità emotiva delle vittime.

I malviventi, adottando la maschera di un parente e quella di un presunto incaricato di un servizio pubblico – ruoli che miravano a suscitare un senso di autorità e familiarità – hanno manipolato le donne, inducendole a consegnare ingenti somme di denaro e preziosi gioielli.

Questa tecnica, tipica delle truffe sentimentali e di quelle basate sull’urgenza percepita, dimostra una pianificazione accurata e una spietata capacità di sfruttare le debolezze umane.

Il pronto intervento dei familiari, che hanno intuito l’inganno e lanciato l’allarme, ha permesso agli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti di intercettare i due individui a bordo di un veicolo diretto ad Altamura, in provincia di Bari.

L’inseguimento, seppur breve, sottolinea la rapidità e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrasto a questo genere di crimini.

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una consistente quantità di refurtiva, tra cui gioielli in oro di notevole valore, con particolare commozione per la scoperta delle fedi nuziali di una delle vittime – simboli di un amore e una promessa che sono stati brutalmente violati.

La somma di 1.600 euro in contanti rinvenuta a bordo conferma l’entità del guadagno illecito perseguito dai criminali.

La restituzione dei beni recuperati rappresenta un gesto di conforto per le vittime, seppur non possa cancellare il trauma subito.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso il carcere della città dei Sassi, un luogo iconico che contrasta amaramente con la gravità dei reati commessi.

Questo episodio solleva interrogativi sulla necessità di rafforzare le misure di protezione per le persone vulnerabili, promuovendo una maggiore sensibilizzazione e un’azione sinergica tra forze dell’ordine, servizi sociali e comunità locale.

La vicenda a Matera, lungi dall’essere un caso isolato, funge da campanello d’allarme per un fenomeno sociale complesso e in continua evoluzione, che richiede un impegno costante e una risposta multidisciplinare.