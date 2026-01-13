Truffe agli anziani: Potenza coordina prevenzione e fiducia.

La crescente sofisticazione delle truffe ai danni degli anziani richiede un impegno sinergico e proattivo, che vada oltre la semplice repressione per abbracciare una strategia di prevenzione e costruzione di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

In questo contesto, l’iniziativa promossa dalla Prefettura di Potenza, con la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, rappresenta un segnale tangibile di questa volontà.

L’attenzione specifica rivolta alla popolazione anziana, spesso esposta a dinamiche di manipolazione e vulnerabilità, non è solo una questione di sicurezza pubblica, ma anche un imperativo etico.

Le truffe, infatti, non si limitano a provocare perdite economiche, ma minano la dignità, l’autostima e il senso di appartenenza degli anziani, isolandoli ulteriormente e alimentando un circolo vizioso di paura e sfiducia.

Il progetto “Non da soli”, giunto alla sua quarta edizione, costituisce un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti locali, forze dell’ordine e ministeri possa generare risultati concreti.

Il finanziamento pluriennale, esteso fino al 2026, testimonia la sua efficacia e la volontà di consolidare un approccio strutturale e sostenibile.

L’iniziativa non si limita alla sensibilizzazione e all’informazione, ma mira a creare una rete di supporto che coinvolga attivamente la comunità.

Questo può includere la formazione di personale specializzato, la promozione di campagne di comunicazione mirate e l’implementazione di strumenti di prevenzione avanzati, come sistemi di allerta precoce e piattaforme di segnalazione sicure.

La partecipazione al Comitato provinciale, con la presenza di rappresentanti della Provincia, del Comune e dei vertici delle Forze di Polizia, sottolinea l’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare.

È fondamentale che le istituzioni lavorino in coordinamento, condividendo informazioni, risorse e competenze per affrontare questa problematica complessa.

Un aspetto cruciale è la necessità di educare non solo gli anziani, ma anche i loro familiari, i caregiver e i professionisti che operano nel settore sociale e sanitario.

Un approccio educativo diffuso può aiutare a riconoscere i segnali di pericolo e a proteggere gli anziani da abusi e manipolazioni.

Infine, è essenziale rafforzare la fiducia degli anziani nelle istituzioni, garantendo loro un accesso facile e trasparente ai servizi di assistenza e protezione.

La comunicazione chiara e la disponibilità ad ascoltare le loro preoccupazioni sono elementi fondamentali per ricostruire un rapporto di fiducia e collaborazione.

La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche di inclusione sociale e benessere psicologico.