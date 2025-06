Allevi, un’ode musicale alla Basilicata: ecco Nostalgia

La Basilicata, terra di contrasti e silenzi ancestrali, si erge a scenario suggestivo per il nuovo videoclip “Nostalgia” di Giovanni Allevi, una dichiarazione d’amore visiva e sonora che celebra l’identità di una regione ricca di storia e spiritualità. L’opera, disponibile dal 13 giugno su Vevo, non è semplicemente un prodotto promozionale, ma una vera e propria immersione nell’anima lucana, catturata attraverso le lenti di un artista sensibile e attento alla ricerca di autenticità.Le immagini abbracciano panorami mozzafiato: le pietre millenarie dei Sassi di Matera, scolpite nel tempo e custodi di un patrimonio culturale inestimabile, si stagliano contro il cielo azzurro, mentre la Murgia materana e il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri rivelano le tracce di civiltà scomparse, segnate da un profondo legame con la natura e la fede. Lo sguardo si allarga poi verso il Mar Ionio, un orizzonte infinito che invita alla contemplazione, e si posa sul Teatro Francesco Stabile di Potenza, un gioiello ottocentesco, unico palcoscenico lirico lucano, testimone di un’eredità artistica vivace e feconda.La scelta della Basilicata non è casuale, ma il risultato di una visione condivisa tra l’artista e le istituzioni regionali. Come sottolineato dal presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, questa collaborazione si configura come un “connubio perfetto” tra la profondità espressiva di Allevi e la “anima profonda” del territorio, una fonte inesauribile di ispirazione per chiunque sia alla ricerca di valori autentici. L’iniziativa, inoltre, rafforza l’immagine della Basilicata a livello internazionale, promuovendo un’identità culturale unica e ricca di sfaccettature.Margherita Sarli, direttrice dell’Azienda di Promozione Territoriale della Basilicata, evidenzia come questa partnership rappresenti un momento cruciale per la valorizzazione del territorio. L’incontro tra la musica evocativa di Allevi e la bellezza intrinseca della regione genera una narrazione potente, capace di risuonare a livello globale, trasmettendo un senso di appartenenza e di scoperta.”Nostalgia” è parte integrante del “Concerto MM22”, un’opera per violoncello e orchestra d’archi che sarà eseguita integralmente durante il progetto “Musica dall’Anima 2025”. Quattro date estive, in sedi prestigiose come Roma, Taormina, Venezia e Firenze, offriranno al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile, celebrando la fusione tra arte e territorio, un viaggio emozionale tra suoni e immagini che resteranno impressi nel cuore di chi avrà la fortuna di partecipare. Il concerto non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio omaggio alla Basilicata, un invito a scoprire la sua bellezza nascosta e la sua anima profonda.