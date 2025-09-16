Basilicata: Caccia al Tesoro tra Borghi e Bandiere Arancioni

La Basilicata si appresta a diventare il cuore pulsante di un’iniziativa nazionale di rara portata: la “Caccia ai Tesori Arancioni”, promossa dal Touring Club Italiano per la prossima stagione autunnale.

Tre borghi, Castelsaraceno, Sasso di Castalda e Valsinni, si apriranno al pubblico, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente che va ben oltre la semplice ricerca di indizi.

Questo evento, che si configura come la più vasta caccia al tesoro mai realizzata in Italia, estende la sua rete a cento località insignite della Bandiera Arancione, simbolo di eccellenza turistica e valorizzazione del patrimonio locale.

La “Caccia ai Tesori Arancioni” non è un gioco a sé stante, ma un vero e proprio viaggio immersivo nell’anima della Basilicata.

Attraverso un percorso articolato in sei tappe, i partecipanti saranno invitati a decifrare gli indizi disseminati nel paesaggio, a interagire con le comunità locali e a immergersi in un tessuto culturale ricco di storia, tradizioni e sapori autentici.

Si tratta di un’opportunità imperdibile per riscoprire il significato profondo del concetto di “luogo”, non inteso come semplice coordinate geografiche, ma come scrigno di memorie collettive, saperi ancestrali e identità sedimentate.

A Castelsaraceno, il percorso classico guiderà i partecipanti alla scoperta delle attrazioni più significative, offrendo uno sguardo panoramico sul territorio e la sua storia millenaria.

A Sasso di Castalda, l’approccio sarà più dinamico e partecipativo, incoraggiando l’esplorazione attiva del paesaggio, con attività che stimolano l’osservazione, la deduzione e la collaborazione.

Valsinni, infine, ha pensato a un percorso adattato alle famiglie, con attività ludiche e didattiche pensate per i più piccoli, per trasmettere l’amore per la propria terra e il rispetto per il patrimonio culturale in modo coinvolgente e divertente.

L’iniziativa rappresenta una vetrina di straordinaria importanza per la Basilicata, capace di attirare un pubblico variegato e interessato a vivere esperienze di viaggio autentiche e significative.

Promuove un turismo sostenibile, attento alla valorizzazione del territorio e alla tutela delle tradizioni locali, contribuendo a rafforzare l’identità lucana e a generare opportunità di sviluppo economico.

La “Caccia ai Tesori Arancioni” non è solo un’occasione di svago, ma un vero e proprio viaggio nell’eccellenza italiana, un’occasione per riscoprire il valore inestimabile del nostro patrimonio culturale e naturale.