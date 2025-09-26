Basilicata e Normandia: firma storica a Venosa per l’Anno Europeo dei Normanni

Martedì 30 settembre, il Castello Pirro del Balzo di Venosa si appresta a divenire il palcoscenico di un’importante convergenza strategica tra la Regione Basilicata e la Normandia, sancita dalla firma di una dichiarazione di adesione alle celebrazioni dell’Anno Europeo dei Normanni del 2027.

Questo atto formale, fissato per le ore 10, non è una semplice formalità burocratica, ma l’esito di una riflessione più ampia e di una condivisione di intenti che lega indissolubilmente il destino storico e culturale di due territori apparentemente distanti, ma profondamente interconnessi.

L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto “Fantastico Medioevo”, un’iniziativa regionale di ampio respiro, promossa dalla Giunta regionale di Basilicata e orchestrata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Apt Basilicata, Lucana Film Commission e Regione Normandia.

Il progetto, ambizioso nel suo intento di ricostruire e rendere fruibile un’epoca cruciale per la formazione dell’identità italiana, trova nella celebrazione dell’Anno Europeo dei Normanni un naturale amplificatore e un’occasione privilegiata per superare i confini regionali e nazionali.

La Basilicata, terra di confine e crocevia di popoli, ha storicamente svolto un ruolo cruciale nell’espansione normanna nel Sud Italia.

La sua posizione strategica, il suo territorio ricco di risorse e la sua popolazione multiculturale ne hanno fatto un elemento chiave nelle dinamiche geopolitiche e socio-economiche del periodo.

Riconoscere e valorizzare questa eredità, che si manifesta in testimonianze architettoniche, tradizioni locali e patrimonio immateriale, rappresenta una priorità per la regione, e la collaborazione con la Normandia offre una piattaforma ideale per farlo.

La cerimonia di firma vedrà la presenza del Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, e del Presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, affiancati da figure istituzionali chiave come il sindaco di Venosa, Francesco Mollica, il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, (ente capofila della rete “Fantastico Medioevo”), Rita Orlando, manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019, e una rappresentanza dei sindaci dell’area “Fantastico Medioevo”.

La partecipazione di rappresentanti istituzionali e politici delle due regioni, unitamente a partner locali, sottolinea l’impegno congiunto a sviluppare progetti condivisi che promuovano la crescita culturale, economica e turistica.

Il programma della giornata include un itinerario di scoperta del patrimonio medievale lucano, con una visita guidata alla Basilica della Santissima Trinità, al Parco Archeologico di Venosa e al Castello di Melfi, luoghi simbolici che incarnano la ricchezza storica e artistica del territorio.

Questo viaggio culturale non è solo un’occasione di approfondimento per la delegazione normanna, ma anche un’opportunità per rinsaldare i legami e avviare nuove collaborazioni in vista del 2027, delineando un futuro di cooperazione e crescita condivisa tra Basilicata e Normandia.

Il progetto si pone come modello di sviluppo territoriale basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sulla promozione di un turismo sostenibile e di qualità.