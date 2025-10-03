Basilicata: il Medioevo si fa arte e musica

Il cuore pulsante della Basilicata si è acceso di nuova luce quest’autunno, celebrando un Medioevo non statico, ma vivo e rigenerante.

“Basilicata Fantastico Medioevo”, il festival itinerante promosso dalla Giunta regionale e orchestrato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, si è rivelato un crogiolo di arti, un’occasione per riannodare fili storici e contemporanei, un’indagine profonda sull’identità lucana e sul suo legame con un’epoca cruciale per l’Europa.

L’itinerario del festival, un viaggio simbolico attraverso i luoghi emblematici del patrimonio medievale lucano, ha trasformato castelli maestosi, cattedrali solenni e borghi intatti in palcoscenici suggestivi.

I Castelli di Melfi e di Monteserico, il borgo di Lagopesole, le cattedrali di Acerenza e Melfi, Palazzo San Gervasio, Forenza e Lavello, hanno accolto un programma artistico di rara intensità, un’offerta culturale che ha spaziato dalla poesia alla danza, dal teatro alla musica, in un continuo dialogo tra passato e presente.

Un parterre d’eccezionalità ha arricchito l’esperienza, con artisti di spicco nel panorama nazionale come Simone Cristicchi, Ambrogio Sparagna, Massimo Popolizio, David Riondino e lo stesso Davide Rondoni, direttore artistico, a cui si sono aggiunte realtà artistiche uniche come i Rione Junno, custodi della tradizione della musica etnica italiana, la poetessa Antonella Radogna, l’attrice Paola de Crescenzo, la giornalista e scrittrice Lorenza Fruci, la danzatrice Arianna Balestrieri, la Stupor Mundi Orchestra con Raffaello Simeoni, l’Orchestra popolare di Musica Italiana dell’Auditorium di Roma, Giuseppe Oliveto, Marco Amore e Stefano Albarello, ognuno portatore di un’esperienza e una sensibilità uniche.

Il festival non si è limitato a una mera rievocazione storica, ma ha offerto una chiave di lettura originale, capace di illuminare le connessioni tra il Medioevo e le sfide del nostro tempo.

Come sottolinea Davide Rondoni, l’arte e la cultura sono capaci di risvegliare un profondo bisogno di bellezza, verità e giustizia, un desiderio di rigenerazione che si manifesta in un mondo segnato da dolore e incertezze.

Il festival si è proposto come un percorso di speranza, un invito a leggere il passato con occhi nuovi, senza censure, per comprendere meglio il presente e immaginare un futuro migliore.

Rita Orlando, manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019, ha espresso la sua soddisfazione per l’entusiasmo del pubblico, evidenziando come il festival abbia contribuito a riscoprire la dimensione poetica e la sorprendente attualità del Medioevo.

Il ciclo di eventi proseguirà a dicembre con “BasiliCanta”, un’imperdibile performance collettiva guidata da Ambrogio Sparagna, che vedrà protagonisti i cori di diversi comuni lucani, un omaggio vibrante alla ricchezza del canto popolare e un simbolo di comunità e condivisione.

Un progetto che testimonia come la cultura possa essere motore di crescita sociale e identitaria, capace di valorizzare il territorio e di rafforzare il senso di appartenenza.