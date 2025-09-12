sabato 13 Settembre 2025
Basilicata: Nasce un Master per Sceneggiatori del Futuro

Redazione Aosta

L’Università degli Studi della Basilicata, in risposta alla crescente domanda di competenze specialistiche nel panorama audiovisivo contemporaneo, ha lanciato un Master di I livello in Sceneggiatura, un percorso formativo rivolto a futuri professionisti del cinema, del gaming e delle nuove forme di storytelling digitale.
L’iniziativa, resa pubblica dall’Ateneo, si pone come obiettivo primario quello di fornire agli studenti gli strumenti teorici e pratici indispensabili per la creazione di sceneggiature di qualità, adatte a un mercato in continua evoluzione.

Il Master, strutturato su un anno accademico, offre un’immersione profonda nei principi fondamentali della narrazione visiva, esaminando le tecniche di scrittura e le dinamiche della formattazione cinematografica.

L’attenzione non si limita alla sola scrittura di sceneggiature per il cinema tradizionale; il corso esplora anche le peculiarità e le sfide specifiche del gaming, delle serie televisive, del video storytelling e delle piattaforme digitali emergenti, un ecosistema mediatico sempre più complesso e diversificato.

Il programma didattico, che si articola da novembre a maggio, prevede un approccio didattico ibrido, che combina lezioni frontali tenute da esperti universitari provenienti dall’Unibas e da altre istituzioni italiane, con workshop pratici e seminari tenuti da sceneggiatori professionisti attivi nel settore.
Questa sinergia tra teoria e pratica mira a fornire agli studenti un’esperienza di apprendimento completa e stimolante, esaltando il confronto diretto con i professionisti del settore e l’applicazione concreta delle conoscenze acquisite.
Il coordinatore del Master, Donato Verrastro, sottolinea come questa iniziativa si inserisca nel solco della vocazione dell’Ateneo lucano verso l’innovazione formativa e l’attrattività del territorio.
Il Master non è concepito solo come un percorso di specializzazione, ma anche come un volano per lo sviluppo del settore audiovisivo in Basilicata, un catalizzatore di talenti e un punto di incontro tra operatori locali e nazionali, in un comparto economico e culturale di crescente importanza strategica per la regione.

Il progetto ambisce a creare un ponte tra la ricerca accademica e la produzione audiovisiva, promuovendo la nascita di nuove opportunità professionali e rafforzando l’identità culturale della Basilicata nel contesto nazionale e internazionale.

