Basilicata Novel Festival: Letture, Cultura e Ritorno alle Radici

Il ‘Basilicata Novel Festival’, un’iniziativa promossa dall’associazione Allelammie, si configura come un progetto ambizioso che trascende la semplice celebrazione della lettura, proponendosi come motore di riqualificazione territoriale, coesione sociale e vitalità culturale.

L’evento, giunto alla sua conclusione in ottobre con una suggestiva passeggiata letteraria accompagnata da performance artistiche multidisciplinari, ha intessuto un percorso narrativo attraverso sei comuni lucani – Potenza, Matera, Pisticci, Nemoli, Montalbano e Venosa – trasformando spazi urbani in palcoscenici effimeri.

Al cuore del festival risiede l’idea degli “Eserciti di Carta”, gruppi eterogenei formati da giovani e adulti accomunati dalla passione per la parola scritta.

Questi nuclei partecipativi, autonomi e dinamici, non si limitano all’esecuzione della lettura ad alta voce, ma assumono un ruolo attivo nella selezione dei testi e nella progettazione degli itinerari, creando un legame profondo tra le storie narrate e il contesto geografico e sociale che le accoglie.

Ogni percorso si rivela un’interpretazione originale del territorio, un dialogo tra la narrazione e i luoghi che la rendono viva.

La pratica della lettura condivisa si rivela uno strumento potente per favorire la crescita individuale e collettiva.

I laboratori dedicati all’espressività e alla dizione non mirano solo a perfezionare la tecnica, ma a stimolare l’empatia, la capacità di ascolto e l’abilità di comunicare efficacemente, elementi cruciali per la costruzione di comunità resilienti e partecipate.

Il festival non si limita alla fruizione di classici della letteratura come “Orgoglio e Pregiudizio”, “Cristo si è fermato ad Eboli” e “La Carovana Zanardelli”, ma ambisce a creare un ponte tra il patrimonio letterario universale e le storie locali, spesso silenziate o marginalizzate, riscoprendo voci e prospettive che arricchiscono il tessuto culturale della regione.

Si tratta di un atto di recupero della memoria collettiva, di valorizzazione dell’identità lucana e di promozione di un immaginario condiviso, capace di generare un senso di appartenenza e di orgoglio.

In definitiva, il ‘Basilicata Novel Festival’ si propone come un modello di intervento culturale innovativo, capace di coniugare la passione per i libri con la necessità di rigenerare il territorio e rafforzare i legami sociali.