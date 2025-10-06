Commemorazione di Francesco Sisinni: ADSI Basilicata celebra un sindaco e studioso

L’Associazione delle Dimore Storiche Italiane (ADSI), sezione Basilicata, celebra un momento di profonda riflessione e memoria nell’ambito della sua Assemblea annuale, prevista per il 25 ottobre.

L’occasione è dedicata alla commemorazione del professor Francesco Sisinni, figura di spicco nel panorama culturale e amministrativo lucano, socio onorario dell’ADSI e stimato sindaco di Maratea tra il 1995 e il 1997, prematuramente scomparso a 91 anni.

La cerimonia, che si terrà alle ore 10:30 presso il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano, rappresenta un’opportunità per onorare un uomo che ha incarnato l’impegno civile, la passione per la storia e l’amore per il territorio.

Sisinni, con la sua attività di studioso e di amministratore, ha lasciato un’impronta significativa nella comunità lucana, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della regione.

La sua figura, dunque, si configura come un ponte tra passato e presente, un esempio di dedizione alla ricerca e alla tutela dell’identità lucana.

L’Assemblea dei soci, presieduta da Eugenio Martuscelli, accoglierà i saluti istituzionali del sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, e le parole evocative di Gennaro Napodano, ex direttore del Museo, che offrirà un affascinante racconto sull’Acropoli murese, testimonianza cruciale della civiltà greca in Basilicata.

Questo intervento, più che un semplice resoconto storico, si propone di illuminare il contesto culturale e sociale che ha visto fiorire l’insediamento murese, offrendo ai soci dell’ADSI una prospettiva più ampia sulla ricchezza del patrimonio archeologico lucano.

Oltre alla cerimonia commemorativa e all’intervento di Napodano, il programma dell’Assemblea prevede una visita guidata del Museo Diocesano, dedicato a Benedetto XVI, e della Cattedrale, due luoghi simbolo della fede e dell’arte in Basilicata.

Queste tappe offrono l’opportunità di approfondire la conoscenza del patrimonio religioso e artistico della regione, arricchendo l’esperienza dei soci e promuovendo una maggiore consapevolezza del valore inestimabile del patrimonio culturale lucano.

L’iniziativa si configura, quindi, come un momento di condivisione, riflessione e celebrazione della ricchezza storica e culturale della Basilicata, in memoria di un uomo che l’ha onorata con la sua vita e il suo lavoro.