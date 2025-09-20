Coppola a Matera: un film storico tra Sassi e Calabria

Matera, scrigno di storia e architettura millenaria, si appresta a divenire scenario privilegiato per un’opera cinematografica di straordinaria importanza.

Francis Ford Coppola, figura titanica nel panorama mondiale della settima arte, autore di capolavori che hanno segnato un’epoca e custode di un’eredità artistica ineguagliabile – testimoniata da innumerevoli riconoscimenti prestigiosi come sei Oscar, sei Golden Globe, tre David di Donatello, due Palme d’Oro a Cannes, un Bafta e il Leone d’Oro alla carriera – ha scelto la città dei Sassi come location chiave per un nuovo progetto cinematografico.

L’opera, un affresco storico ambientato nell’Ottocento, promette di offrire una visione inedita e suggestiva di un’epoca cruciale, e l’interesse del regista per la ricchezza paesaggistica e culturale di Matera è evidente.

I sopralluoghi preliminari, culminati con l’attenta valutazione di Palazzo Malvinni Malvezzi, rivelano una profonda ricerca di autenticità e un desiderio di integrare perfettamente la location nel tessuto narrativo del film.

Il ciak, previsto per novembre, segnerà l’inizio di un’avventura cinematografica che coinvolgerà non solo Matera, ma anche la Calabria e altre località evocative della provincia di Potenza, ampliando il panorama visivo e tematico del progetto.

La scelta di queste location non è casuale; esse rappresentano un mosaico di paesaggi e tradizioni che si fondono armoniosamente, offrendo al regista una tavolozza ricchissima per esprimere la sua visione artistica.

L’arrivo di Coppola a Matera rappresenta un evento di portata internazionale, un’opportunità unica per rilanciare l’immagine della città e dell’intera regione, proiettandole verso un futuro di crescita culturale e turistica.

L’eco di questo progetto cinematografico risuonerà ben oltre i confini italiani, contribuendo a diffondere la bellezza e il fascino di un luogo che ha saputo preservare intatta la sua identità nel corso dei secoli.

L’impatto economico e culturale di questa collaborazione è destinato a essere significativo, consolidando il ruolo di Matera come simbolo di resilienza, innovazione e bellezza senza tempo.

Si tratta di un’occasione per celebrare la capacità del cinema di trascendere i confini geografici e temporali, unendo persone e culture in un’esperienza emotiva condivisa.