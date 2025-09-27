Deejay Time Again: Matera, Palcoscenico di Cultura e Futuro.

Matera, città dalle mille voci, si conferma un palcoscenico capace di armonizzare la memoria ancestrale con le vibrazioni del presente.

La recente serata del “Deejay Time Again”, che ha animato la Cava del Sole, ha rappresentato ben più di un semplice concerto; è stato un segnale, un’affermazione di identità culturale in costante evoluzione, capace di attrarre un pubblico di cinquemila persone e di riaccendere i riflettori su un luogo iconico.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con la Fondazione Matera Basilicata 2019, assume un significato strategico, proiettandosi come preludio agli eventi del 2026, anno in cui Matera si consacrerà Capitale Europea della Cultura e del Dialogo nel Mediterraneo.

Questa denominazione non è un mero titolo, ma un impegno concreto verso un’apertura culturale, un dialogo interculturale e una valorizzazione del patrimonio immateriale.

La riapertura della Cava del Sole, luogo testimone di eventi cruciali durante il 2019, quale anno di celebrazioni europee, si configura come un atto simbolico.

Non si tratta solo di rendere accessibile uno spazio fisico, ma di restituire alla comunità un luogo di aggregazione, di memoria condivisa e di proiezione verso il futuro.

La Cava, con le sue pareti scolpite dal tempo, si trasforma nuovamente in un grandioso palcoscenico, pronto ad accogliere artisti e spettatori provenienti da tutto il mondo.

Il sindaco Nicoletti ha efficacemente delineato come questo evento incarni l’impegno dell’amministrazione nel rispondere alle istanze della cittadinanza, attraverso un’offerta culturale diversificata e coinvolgente.

La collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, che ha dimostrato una vitalità rinnovata, sottolinea l’importanza di un approccio sinergico e continuativo nella promozione del territorio.

L’efficace realizzazione della serata testimonia la dedizione e la competenza di numerosi attori coinvolti: le forze dell’ordine, l’azienda Miccolis per il trasporto pubblico e un’inestimabile squadra di volontari.

Questo connubio tra istituzioni, imprese e cittadini rappresenta un modello di governance partecipativa, essenziale per la costruzione di un futuro sostenibile e prospero.

La visione del sindaco Nicoletti è chiara: riportare Matera a essere protagonista sulle scene internazionali, non solo come meta turistica, ma come centro di eccellenza culturale, capace di ispirare e di connettere persone attraverso la musica, l’arte e il dialogo.

La Cava del Sole, risplendendo di nuova luce, è pronta ad accogliere questa sfida, testimoniando la resilienza e la creatività di una città che sa reinventarsi senza dimenticare le proprie radici.