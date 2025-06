Design Agorà: Matera, un laboratorio per il futuro urbano.

Matera si configura come fulcro di un innovativo dialogo tra design, architettura urbana e formazione artistica con la prima edizione dell’Italian Design Agorà. L’evento, promosso dall’Istituto del Design di Matera e protratto fino al 19 giugno, ambisce a creare un ponte dinamico tra il mondo accademico – che include l’Accademia di Belle Arti di Lecce, il Conservatorio ‘E.R. Duni’ di Matera, l’Università del Salento e l’Accademia Rosario Gagliardi di Siracusa, in collaborazione con il Cnr Nanotec di Lecce – e il tessuto socio-economico del territorio, incarnando un’opportunità concreta di sviluppo e valorizzazione.L’Agorà si propone come laboratorio di idee, focalizzandosi sulla riqualificazione degli spazi urbani, un tema particolarmente rilevante in una città che ha visto la sua identità plasmata da un complesso rapporto con i suoi quartieri, dal “laboratorio” degli anni Cinquanta – nato dalle necessità di spopolamento dei Sassi – all’odierna sfida di coniugare storia e modernità. Non si tratta solamente di arredo urbano, ma di una riflessione profonda sull’esperienza dello spazio, declinata per diverse fasce d’età e finalizzata a creare ambienti inclusivi e stimolanti.Un focus significativo è dedicato al Distretto del Mobile, con l’obiettivo di stimolare collaborazioni innovative tra studenti e imprenditori, esplorando nuove soluzioni di design, materiali all’avanguardia e processi produttivi sostenibili. Pasquale Toce, presidente dell’Istituto del Design, sottolinea l’intenzione di presentare i progetti sviluppati ai futuri amministratori comunali, per garantire che le proposte innovative siano integrate nelle politiche di riqualificazione urbana.L’Italian Design Agorà si inserisce nel più ampio contesto del Progetto Pnrr ‘D.I.A.R.Y.’, dedicato all’internazionalizzazione dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), un’iniziativa volta a promuovere la ricerca e l’eccellenza nel campo del design e delle arti.Il programma dell’evento, ricco e diversificato, include mostre che presentano reinterpretazioni creative delle opere dell’artista New Pop Esteban Villalta Marzi, integrate in concept progettuali urbani sviluppati dagli studenti. Talk, lectio magistralis e installazioni di design offrono un panorama completo delle tendenze attuali e delle sfide future del settore. Questo approccio permette di unire la riflessione teorica con l’applicazione pratica, favorendo un apprendimento esperienziale e stimolando la creatività dei partecipanti. L’Agorà non è solo una vetrina di talenti emergenti, ma un vero e proprio motore di cambiamento per il futuro del design italiano.