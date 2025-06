Estate in città: 46 eventi per vivere Potenza a tutto!

L’estate potentina si appresta a vibrare di una ricca e articolata programmazione culturale, con “Estate in città”, un cartellone di 46 eventi che si dipanerà dal 21 giugno al 7 settembre, offrendo una risposta articolata al desiderio di vivere la città in modo intensivo e coinvolgente. L’iniziativa, presentata dal sindaco Vincenzo Telesca e dall’assessore Roberto Falotico, si configura come un’occasione imprescindibile per la comunità locale e un attrattore significativo per i visitatori.Ben oltre il semplice intrattenimento, “Estate in città” si pone come un vero e proprio percorso di scoperta e approfondimento culturale, frutto di una sinergia virtuosa tra l’amministrazione comunale e le numerose associazioni e circoli culturali che animano il territorio. Il programma, con una varietà di proposte che spaziano dalla musica alla letteratura, dall’arte alle proiezioni cinematografiche, mira a creare un’esperienza multisensoriale in grado di soddisfare gusti e interessi diversi.L’assessore Falotico ha sottolineato come l’iniziativa si inserisca in un percorso coerente di valorizzazione del patrimonio culturale potentino, che include già eventi consolidati come il “Carnevale potentino”, il “Maggio” e le iniziative dedicate alla “Storia della Villa romana”. “Estate in città” rappresenta dunque un tassello fondamentale in un mosaico più ampio di eventi che culminerà con l'”Autunno letterario” e “Natale in città”, creando un flusso continuo di opportunità culturali durante tutto l’anno.Il cartellone estivo si caratterizza per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, proponendo serate a tema, mostre d’arte contemporanea, laboratori creativi per bambini e famiglie, picnic immersi nel verde dei parchi cittadini e proiezioni di film classici e contemporanei. Un elemento distintivo è l’introduzione della “Notte Bianca della Cura e del Libro”, un’iniziativa volta a promuovere la lettura e il benessere emotivo attraverso un’esperienza unica e coinvolgente.L’ampia disseminazione degli eventi, che interesserà il centro storico, le aree verdi e i luoghi di cultura della città, è pensata per stimolare la riscoperta di spazi urbani spesso marginalizzati, favorendo la socializzazione e la creazione di nuove relazioni tra i cittadini. “Estate in città” non è solo un programma di eventi, ma un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana e di promozione del benessere collettivo, un invito a vivere la città in modo attivo e consapevole, riscoprendone la ricchezza culturale e il valore umano. Il sindaco Telesca ha infatti rimarcato l’importanza di una città che non si ferma, che continua a pulsare di vita e a offrire opportunità di crescita personale e di condivisione.