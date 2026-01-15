Fantastico Medioevo: una collana per riscoprire la Lucania.

A partire dal 16 gennaio, si inaugura un’ambiziosa iniziativa culturale: la collana “Fantastico Medioevo”, un’opera corale in undici volumi destinata a illuminare un capitolo fondamentale della storia lucana.

Il progetto, promosso dalla Regione Basilicata e orchestrato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 sotto la sapiente direzione scientifica del prof.

Fulvio Delle Donne, vede la collaborazione con l’autorevole editore Laterza per offrire al pubblico un affresco inedito e approfondito del territorio.

La collana non si limita a ricostruire eventi storici, ma intende rievocare un crocevia cruciale di popoli, culture e civiltà, un’area geografica al centro del Mediterraneo che ha saputo accumulare un patrimonio di esperienze e di scambi straordinari.

Il passato, lungi dall’essere una mera sequenza di date e di nomi, si configura come una chiave di lettura per comprendere le sfide del presente e proiettarsi verso il futuro.

Il volume inaugurale, “Merli, aquile e falchi.

Itinerari tra i castelli di Federico II”, è affidato proprio a Fulvio Delle Donne, figura di spicco nel panorama accademico italiano e docente ordinario all’Università Federico II di Napoli.

A seguire, Ortensio Zecchino, rinomato storico del diritto, esplora in profondità il significato di “Melfi 1231.

Federico II e l’emanazione della Costituzione”, un evento spartiacque nella storia giuridica e politica del regno.

La ricchezza e la complessità del progetto emergono dalla varietà di competenze coinvolte: studiosi, scrittori e storici provenienti da diversi Atenei italiani, tra cui l’Università degli Studi della Basilicata, rappresentata, tra gli altri, dal direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, Francesco Panarelli.

Questo approccio multidisciplinare mira a restituire al lettore una visione articolata e sfaccettata del Medioevo lucano, evitando semplificazioni e riduzioni.

La presentazione ufficiale dell’intera collana, con il suo ambizioso programma di pubblicazioni previste per il 2026, è fissata per il 7 febbraio, presso il Polo Bibliotecario di Potenza.

L’iniziativa non si concluderà con la semplice presentazione: nei mesi successivi, i volumi saranno presentati nei comuni e negli Istituti di Istruzione Superiore del Vulture-Melfese e Alto Bradano, con l’obiettivo di rendere fruibile questo prezioso patrimonio culturale alle nuove generazioni, donando i volumi agli studenti e promuovendo così la conoscenza e l’amore per la storia e l’identità lucana.

Si tratta di un investimento nel futuro, un’opportunità per riscoprire le radici e rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità ricca di storia e di valori.