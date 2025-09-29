martedì 30 Settembre 2025
11.6 C
Potenza
Potenza Cultura

Fontane di Potenza: un progetto per riscoprire la storia e la comunità.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Le fontane di Potenza, custodi silenziose di una storia millenaria, rappresentano un patrimonio urbano di inestimabile valore, ben oltre la loro funzione idraulica.
Simboli tangibili di memoria collettiva, spazi di socialità e veri e propri elementi di bellezza paesaggistica, le fontane incarnano l’identità di Potenza, la “città più alta d’Italia,” e offrono un potenziale inespresso per un nuovo percorso turistico-culturale.
È con questa visione che nasce “Fontane di Comunità,” un’iniziativa promossa da Appennino Smart, guidata dall’impegno del presidente e ideatore Enzo Fierro, volta a restituire alle fontane il ruolo centrale che meritano nel tessuto urbano e nella coscienza civica.
La valorizzazione non si limita alla mera conservazione estetica, ma implica un approccio olistico che comprende la gestione responsabile, la manutenzione costante e l’integrazione di nuove installazioni artistiche e funzionali in posizioni strategiche.

Il progetto si configura come un’esperienza partecipata, un vero e proprio laboratorio di idee aperto alla collaborazione sinergica tra istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, realtà del terzo settore e, soprattutto, i cittadini di Potenza.
Per realizzare questa ambiziosa visione, Appennino Smart promuoverà un concorso di idee aperto a tutti, invitando a proporre soluzioni innovative per la riqualificazione delle fontane esistenti e la creazione di nuovi punti d’acqua che riflettano l’identità della città e rispondano alle esigenze della comunità.
Questo processo di co-creazione mira a coinvolgere attivamente i cittadini nel processo decisionale, garantendo che il progetto “Fontane di Comunità” sia veramente espressione del sentire collettivo.
L’obiettivo finale non è semplicemente quello di restaurare fontane, ma di creare luoghi di aggregazione, di incontro e di dialogo, che raccontino la storia di Potenza, celebrino il suo spirito di comunità e contribuiscano a rafforzare il senso di appartenenza dei suoi abitanti.
L’iniziativa si pone come un catalizzatore per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale locale, promuovendo un turismo sostenibile e consapevole, capace di generare benefici economici e sociali duraturi.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà il 1° ottobre a Parco Tre Fontane, un luogo simbolico per inaugurare un percorso di rinascita e di rinnovamento per le fontane e per l’intera città di Potenza.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved