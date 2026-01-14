Grassano: l’arte di Levi motore di resilienza e futuro.

A Grassano, un borgo incastonato nel cuore della Basilicata, il patrimonio culturale si erge a motore di resilienza e rigenerazione.

Lontano dagli stereotipi di un’area marginale, Grassano si configura come un laboratorio di idee, dove la memoria di Carlo Levi – intellettuale, pittore e testimone scomodo – si traduce in un’azione concreta per contrastare lo spopolamento e riaccendere la fiamma della comunità.

Il progetto, guidato dalla giovane progettista culturale Mariagrazia Decuzzi, rappresenta un esempio emblematico di come l’arte, la storia e l’innovazione possano convergere per creare valore sociale ed economico.

La pinacoteca dedicata a Levi, gestita dall’associazione Crassanum, non è semplicemente un museo; è un catalizzatore di identità e un punto di riferimento per il territorio.

L’iniziativa, nata da un’intuizione audace, ha saputo recuperare un luogo carico di significato storico – la Locanda Prisco, dove Levi trascorse il periodo del suo confino – e trasformarlo in un centro nevralgico di attività culturali, didattiche e sociali.

La Locanda, uno spazio di sofferenza e osservazione per Levi, diventa ora un luogo di accoglienza, di scoperta e di dialogo.

Decuzzi, con la sua visione lungimirante, ha saputo interpretare l’eredità di Levi, non solo come scrittore ma anche come artista.

Il progetto valorizza le opere pittoriche di Levi, legate indissolubilmente ai volti e ai paesaggi lucani, creando un ponte tra il passato e il presente, tra la letteratura e le arti visive.

L’integrazione di questa dimensione artistica arricchisce l’esperienza museale e offre una prospettiva inedita sull’opera di Levi.

La pinacoteca si è evoluta in un vero e proprio ecosistema culturale, animato da laboratori didattici, incontri con esperti, eventi tematici e collaborazioni innovative.

L’introduzione di progetti come “Levi e AI” – un’esplorazione audace dell’intelligenza artificiale applicata all’analisi dell’opera di Levi – testimonia la volontà di sperimentare nuove forme di comunicazione e di coinvolgimento del pubblico, soprattutto dei giovani.

L’accoglienza di personalità di spicco come Massimo Cacciari, e la diffusione di “buone pratiche” ad altre realtà territoriali, confermano il ruolo di leadership del progetto.

Il futuro del museo si proietta verso il consolidamento e l’ampliamento dell’azione, con l’ambizioso obiettivo di creare un modello replicabile in altre aree marginali della regione e oltre.

Decuzzi sognare un network di comunità che, ispirandosi all’esempio di Grassano, sappiano trasformare il proprio patrimonio culturale in una risorsa per la crescita e lo sviluppo sostenibile.

La trasformazione del luogo, da spazio inerte a fulcro culturale e sociale, dimostra come un’iniziativa coraggiosa, alimentata dalla passione e dalla competenza, possa generare un impatto profondo e duraturo sulla vita di una comunità.

Si tratta di un percorso di crescita che valorizza le radici, guarda al futuro e risponde alla sfida di un’Italia che deve recuperare e valorizzare il proprio territorio, la sua storia e le sue persone.