Lagopesole, cuore della Basilicata, ottavo in Italia ai Luoghi del Cuore

Il Castello di Lagopesole, baluardo storico ad Avigliano, nel cuore della Basilicata, si è distinto nell’edizione 2024 dell’iniziativa “Luoghi del Cuore”, promossa congiuntamente da Legambiente e dalla Fondazione Italia che sostiene Intesa Sanpaolo. Con un significativo consenso popolare, totalizzando 28.792 voti, il complesso fortificato ha occupato la rispettabile ottava posizione nella classifica nazionale, un risultato che testimonia il profondo legame emotivo che la comunità locale e i visitatori conservano per questo luogo carico di storia e suggestioni.Il successo di Lagopesole non è solo un riconoscimento alla bellezza architettonica e paesaggistica del sito, ma anche un’affermazione del valore della sua ricca e complessa storia. Il castello, eretto in una posizione strategica dominante sulla valle del Mercureo, ha visto nel corso dei secoli mutare la sua funzione, passando da avamposto difensivo a residenza nobiliare, per poi subire le ferite del tempo e le vicissitudini politiche. La sua architettura, che riflette l’influenza di diverse culture e dominazioni – dalla famiglia Capecelatro agli Svevi, fino ai Caracciolo – ne fa un affascinante laboratorio a cielo aperto per appassionati di storia, architettura e archeologia.L’iniziativa “Luoghi del Cuore”, giunta alla sua tredicesima edizione, si configura come un vero e proprio strumento di democrazia partecipativa e di sensibilizzazione verso il patrimonio culturale italiano, spesso trascurato o in pericolo. Attraverso il voto popolare, i cittadini esprimono la loro preferenza per luoghi di particolare significato emotivo e storico, contribuendo a focalizzare l’attenzione delle istituzioni e a stimolare interventi di recupero e valorizzazione. A testimonianza della diffusione del sentimento di affezione verso i beni culturali del territorio, l’iniziativa ha visto quest’anno un numero record di voti, superando ampiamente le edizioni precedenti. Questa partecipazione massiccia dimostra una crescente consapevolezza del ruolo cruciale che il patrimonio culturale svolge per l’identità nazionale e per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.Più defilata, ma comunque significativa, è la posizione conquistata dalla Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, situata a Cancellara, che si è aggiudicata l’110° posto con 4.848 voti. Questo risultato, pur collocandosi in una posizione più bassa rispetto a Lagopesole, conferma l’interesse diffuso verso il patrimonio religioso lucano e sottolinea l’importanza di continuare a promuovere e a tutelare questi luoghi di culto, custodi di storie, tradizioni e testimonianze artistiche di inestimabile valore. L’iniziativa “Luoghi del Cuore” offre, in questo senso, una preziosa opportunità per riscoprire e valorizzare anche i tesori nascosti del territorio lucano, favorendo un turismo consapevole e sostenibile.