Lucania is Comics: Potenza si anima tra fumetti, pixel e cosplay.

Potenza si anima di colori, suoni e pixel con “Lucania is Comics”, il festival che celebra l’epopea visiva e interattiva della cultura pop.

L’associazione culturale Nerdworks, con un’energia propulsiva che testimonia una crescita esponenziale anno dopo anno, ha concepito un evento che si configura come punto di riferimento imprescindibile per il Sud Italia, un crocevia di passioni e un catalizzatore di talenti emergenti.

Il cuore pulsante del festival è il centro storico potentino, declinato come tema dominante e scenario privilegiato per un’immersione totale nell’universo dei fumetti, dei videogiochi, del cinema e del cosplay.

Luoghi simbolo come la Galleria Civica, il Palazzo della Cultura, il Museo Adamesteanu e la suggestiva piazza della Torre Guevara, fino all’intera via Pretoria, si trasformano in palcoscenici effimeri, vivaci di attività e di incontri.

Il cartellone degli eventi è un mosaico di esperienze progettate per un pubblico ampio e diversificato.

Laboratori di scrittura creativa, workshop di digital storytelling e competizioni di videogiochi stimolano la creatività e l’innovazione.

Un focus particolare è dedicato alla conferenza internazionale “Google Developers”, un’occasione unica per esplorare le frontiere dell’intelligenza artificiale applicata al gaming, un settore in continua evoluzione.

La presenza di ospiti di spicco arricchisce ulteriormente il programma, garantendo un’interazione diretta con il pubblico e un’occasione di apprendimento e ispirazione.

L’evento si avvale del supporto strategico di partner istituzionali e culturali come Unibas, il Museo Archeologico, Cesam e la Fondazione “Potenza Futura”, che testimoniano l’importanza del festival per il territorio.

Un elemento di particolare richiamo è rappresentato dalla mostra di due veicoli iconici, resi celebri dal film “Ritorno al Futuro” e dalla serie televisiva “Supercar”, oggetti di culto per intere generazioni e simboli di un’era tecnologica e fantastica.

“Lucania is Comics” non è semplicemente un festival, ma un progetto di valorizzazione del territorio e di promozione di una cultura popolare accessibile e inclusiva.

L’obiettivo è creare un evento che coinvolga attivamente la comunità locale, offrendo un’esperienza memorabile e stimolante per tutti i partecipanti, e consolidando il ruolo di Potenza come polo culturale dinamico e attrattivo nel cuore del Sud.

Il presidente dell’associazione Nerdworks, Cristian Accetta, sottolinea come la scelta del tema non sia casuale, ma voluta per creare un legame profondo tra la manifestazione e l’identità urbana, auspicando una risposta calorosa e un significativo afflusso di pubblico.