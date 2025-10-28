Lucania Is Comics: Successo e Futuro per la Cultura Pop

Lucania Is Comics, l’ottava edizione di un evento che si configura sempre più come un motore di vitalità culturale per Potenza e l’intera regione, ha lasciato un’impronta indelebile, superando ogni aspettativa e consolidando il suo ruolo di piattaforma di riferimento per la cultura pop e creativa.

I numeri parlano chiaro: oltre trenta mila presenze, un’esplosione di interazioni sui social media (un milione di visualizzazioni su Facebook e un milione e cinquecento su Instagram), l’utilizzo massiccio dell’applicazione dedicata e un incremento significativo delle adesioni all’associazione Nerdworks, organizzatore dell’evento, testimoniano un successo travolgente.

Cristian Accetta, presidente dell’associazione, ha espresso un profondo senso di soddisfazione, sottolineando come l’evento abbia non solo raggiunto gli obiettivi prefissati, ma abbia anche ricevuto un’accoglienza calorosa da parte della comunità locale e dei visitatori provenienti dalle regioni limitrofe.

Questa risonanza positiva alimenta la spinta a innalzare ulteriormente la qualità dell’edizione del decimo anniversario, prevista per il 2026, un traguardo che rappresenta una pietra miliare nella storia dell’associazione.

Le prossime edizioni saranno incentrate sull’esplorazione di nuove idee e l’implementazione di format innovativi, con l’ambizioso obiettivo di affermare Potenza come un polo attrattivo e un centro di eccellenza nel panorama degli eventi dedicati al mondo del fumetto, videogiochi, cinema e cosplay.

L’assessore comunale Federica D’Andrea, direttrice della Fondazione Potenza Futura, ha enfatizzato il valore dell’evento come catalizzatore di coesione sociale e di riscoperta del patrimonio culturale locale.

Lucania Is Comics non è stata solamente una celebrazione della cultura pop, ma una vera e propria narrazione della città, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo per età e interessi.

Il focus sulle location simbolo del centro storico – Galleria Civica, Palazzo della Cultura, Museo Adamesteanu, Piazza della Torre Guevara, Via Pretoria – ha contribuito a creare un’esperienza immersiva che ha risvegliato l’orgoglio civico e ha valorizzato il tessuto urbano.

L’accordo triennale siglato con la Fondazione Potenza Futura, rappresentato da Donato Macchia, sottolinea un impegno concreto a lungo termine per lo sviluppo dell’evento e per la promozione della città.

Questo partenariato strategico non solo garantisce la continuità di Lucania Is Comics, ma offre anche nuove opportunità di crescita e di sperimentazione.

L’edizione del 2026, già in fase di progettazione, si preannuncia ancora più ambiziosa, con l’intento di dimostrare come Potenza possieda le risorse e la creatività necessarie per generare eventi di successo e per costruire un futuro di speranza e di crescita per l’intera regione.

Il futuro di Lucania Is Comics si prospetta come un percorso di evoluzione costante, un viaggio all’insegna della passione, dell’innovazione e dell’orgoglio lucano.