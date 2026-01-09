Marco Braia e i Coldplay: Dalla Basilicata al Successo Mondiale

## Marco Braia: Dall’Amore per i Video alla Collaborazione con i Coldplay – Un Viaggio tra Matera e il MondoL’energia vibrante di un concerto, la potenza emotiva di un videoclip, la magia di un’immagine che cattura l’anima.

Tutto questo è Marco Braia, giovane regista materano che, con una determinazione e una passione rare, ha conquistato il mondo del video making e si è ritrovato a collaborare con icone della musica internazionale come i Coldplay.

La sua storia non è un colpo di fortuna, ma il risultato di un percorso costruito su una solida base di amore per l’arte e un’ambizione inarrestabile.

Fin da bambino, la passione per i video e il cinema lo ha spinto a sperimentare, a sognare, a immaginare.

“A dieci anni nutrivo già una grande passione per i video,” racconta Braia, un’affermazione che anticipa la traiettoria professionale che lo porterà a realizzare i suoi sogni.

Lasciare Matera, la sua città natale, è stata una scelta coraggiosa, un passo necessario per crescere e affinare il suo talento.

Torino, con il corso di laurea in Discipline delle arti, della musica, dello spettacolo e dei media digitali (Dams), si è rivelata un trampolino di lancio, un luogo dove ha potuto esplorare diversi ambiti culturali e affinare le sue competenze.

Il vero punto di svolta arriva con un gesto audace: una mail inviata ai Coldplay, un’iniziativa spontanea che si traduce in un’opportunità inaspettata.

L’incontro con il direttore creativo e la successiva proposta di realizzare un cortometraggio a Napoli, in occasione di una data del tour allo stadio Maradona, segnano l’inizio di una collaborazione straordinaria.

Il cortometraggio napoletano apre le porte a un percorso ricco di esperienze internazionali.

Braia segue i Coldplay in diverse date del tour, creando contenuti che si integrano perfettamente con l’esperienza del concerto, ma che conservano anche una propria autonomia e valore artistico.

Un momento particolarmente significativo è l’incontro con Chris Martin, un’occasione che si rivela carica di significato grazie a un dettaglio inaspettato: entrambi condividono lo stesso tatuaggio, un cerchio sul palmo.

Parallelamente alla collaborazione con i Coldplay, il nome di Marco Braia si affianca a quello di numerosi altri artisti di spicco della scena musicale italiana e internazionale: Tananai, Alessandra Amoroso, Jovanotti, Ligabue, Serena Brancale, Giorgia, Elettra Lamborghini, Il Volo, Francesco Renga e Pharrell Williams.

Un episodio particolarmente toccante è quello legato al furto delle attrezzature durante un viaggio per lavorare con Jovanotti.

Ma la fiducia non vacilla, e il messaggio ricevuto dall’artista, un SMS che lo definisce “un ragazzo con talento che può fare grandi cose”, rimane un ricordo indelebile.

Nonostante i successi internazionali e la frenesia dei suoi ritmi lavorativi, il legame con Matera rimane un punto fermo nella sua vita.

La sua città natale è un rifugio, un luogo dove trovare ispirazione, relax e nuove idee.

E mentre il presente scorre velocemente, lo sguardo è già rivolto al futuro: nuovi progetti lucani, videoclip legati al Festival di Sanremo e ulteriori collaborazioni internazionali.

La storia di Marco Braia è un esempio di come la passione, il coraggio e la perseveranza possano condurre alla realizzazione dei propri sogni, anche quelli apparentemente più irraggiungibili.

È un racconto di talento, di umanità e di un legame indissolubile con le proprie radici.