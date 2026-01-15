Massimo Abbatino: Da Matera al Palco del Grand Ole Opry

Da una Stanza dei Sassi a un Palco Internazionale: Il Viaggio Musicale di Massimo AbbatinoLa musica, come un seme piantato in un terreno fertile, può germogliare anche nelle circostanze più inaspettate.

Per Massimo Abbatino, nato a Matera nel 1989, quella terra fertile era una stanzetta nella città dei Sassi, un luogo intriso di storia e tradizioni che ha profondamente plasmato la sua identità artistica.

Oggi, quell’infanzia modesta si è trasformata in un percorso professionale che lo vede affiancare Suzy Bogguss, icona della musica country americana, una figura che lo ha ispirato fin da giovane.

Un’ascesa che culmina in un traguardo significativo: l’imminente ingresso di Bogguss nel prestigioso Grand Ole Opry, istituzione simbolo della musica americana, un omaggio alla sua carriera e una vetrina per Abbatino.

La passione di Abbatino è nata in una famiglia in cui la musica era un linguaggio universale.

Il padre, un appassionato di blues, ha trasmesso al figlio l’amore per la chitarra e l’importanza di coltivare l’ascolto.

La collezione di dischi paterna è stata una vera e propria biblioteca musicale, un viaggio attraverso i generi e gli artisti che hanno formato il suo immaginario.

Questo legame affettivo e culturale ha gettato le basi per una formazione prevalentemente autodidatta, in cui l’esplorazione personale e la sperimentazione sono state i veri maestri.

Il desiderio di espressione artistica ha spinto Abbatino a superare i confini della sua città natale, spingendolo a trasferirsi negli Stati Uniti, la culla della musica che amava.

Questo trasferimento non è stato solo un cambio di scenario geografico, ma un vero e proprio confronto con i suoi eroi musicali, una possibilità di incarnare un sogno.

L’incontro con Pat Bergeson ha aperto le porte per un’opportunità inaspettata: entrare a far parte della band di Suzy Bogguss, un’esperienza che ha trasformato un sogno adolescenziale in una realtà tangibile.

L’esperienza di Abbatino non si limita alla sola dimensione musicale.

Suonare sul palco del Grand Ole Opry, condividere il palcoscenico con figure leggendarie come Charlie McCoy, Vince Gill, Pam Tillis e Don Schlitz, ha rappresentato un vero e proprio bagno di cultura e umanità.

L’incontro con Tommy Emmanuel, virtuoso della chitarra fingerstyle, ha offerto una lezione silenziosa ma potente sull’importanza di una connessione viscerale con lo strumento, una dedizione totale che trascende i confini del palcoscenico.

Le conversazioni con Charlie McCoy, musicista che ha lavorato a stretto contatto con Elvis Presley, e Jorma Kaukonen, fondatore dei Jefferson Airplane, sono state momenti di profonda emozione, un riconoscimento del proprio percorso artistico e umano.

La disponibilità e la generosità di queste leggende rappresentano un insegnamento prezioso, un esempio di come la musica possa creare ponti tra generazioni e culture.

Nonostante la sua carriera internazionale, Abbatino mantiene un profondo legame con le sue radici materane.

La città dei Sassi gli ha offerto un ambiente stimolante e un senso di comunità che ha contribuito alla sua crescita artistica.

Ricorda con nostalgia un periodo in cui la scena musicale locale era vibrante e accessibile, un contesto in cui quasi tutti si cimentavano nella musica, un’esperienza collettiva che ha plasmato il suo modo di intendere l’arte.

Il futuro di Abbatino si preannuncia ricco di nuove sfide e opportunità.

Continuerà a collaborare con Suzy Bogguss e altri artisti americani, affiancando questo impegno alla realizzazione del suo primo album da autore, un progetto che lo vedrà finalmente esprimere la propria voce artistica in modo originale e personale.

Un viaggio iniziato in una stanza dei Sassi, destinato a risuonare in tutto il mondo.