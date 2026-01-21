cityfood
Matera e il Futuro del Turismo: Dialogo tra Storia e Innovazione

Redazione Aosta
Matera, scrigno di storia e innovazione, si configura come fulcro di un dibattito cruciale per il futuro del turismo italiano, accogliendo una tappa di Travel Hashtag, il rinomato think tank itinerante.
Il 19 febbraio, l’atmosfera suggestiva di Casa Cava sarà teatro di “From Heritage to Hype: Il Turismo Culturale che parla al mondo,” un evento destinato a catalizzare l’attenzione di istituzioni, operatori economici e stakeholder chiave.

L’incontro non si limiterà a una semplice analisi delle tendenze, ma si prefigge di decostruire le dinamiche complesse che stanno rimodellando il panorama turistico culturale nazionale.
Si esploreranno le strategie di posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali, al fine di massimizzare l’attrattività dell’offerta, al di là dei tradizionali cliché.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al coinvolgimento delle giovani generazioni, non solo come visitatori, ma anche come protagonisti attivi nelle professioni del settore, promuovendo percorsi di formazione innovativi e incentivando l’imprenditorialità giovanile.

Il focus andrà oltre il turismo di massa, indagando il ruolo sempre più rilevante del turismo congressuale e, soprattutto, esperienziale.

Quest’ultimo, in particolare, si configura come una potente leva di sviluppo territoriale, capace di generare flussi turistici più qualificati, duraturi e in grado di distribuire i benefici economici in modo più equo sul territorio.
Si discuterà di come trasformare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, in esperienze immersive e personalizzate, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dai social media.
“L’accoglienza di Travel Hashtag a Matera rappresenta un’opportunità significativa,” ha affermato il sindaco Antonio Nicoletti.
“La nostra città ha dimostrato con successo la capacità di trasformare la propria identità storica in una risorsa strategica.
Aspiriamo a diventare un laboratorio nazionale di sperimentazione, un luogo aperto alla collaborazione e alla co-creazione di nuove visioni per il futuro del turismo e della cultura.
” Il sindaco ha sottolineato

