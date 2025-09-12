Matera Jazz Guitar Days: Tra Pietre, Jazz e Nuovi Talenti

Matera Jazz Guitar Days: Un Viaggio Sonoro tra Tradizione, Innovazione e Talento EmergenteIl cuore pulsante della cultura jazz si rivela tra le pietre millenarie di Matera con la prima edizione di Matera Jazz Guitar Days, un festival dedicato alla chitarra jazz che si terrà il 13 e il 14 settembre negli suggestivi ipogei di AquaMater, un’ambientazione unica nel suo genere che amplifica l’esperienza artistica.

L’evento, promosso dall’associazione AquaMater in sinergia con Mifajazz e Jando Music, si configura come un crocevia di talenti, un’occasione per valorizzare le nuove generazioni di chitarristi e per accogliere figure di spicco del panorama jazz nazionale e internazionale.

Sotto la direzione artistica visionaria del rinomato chitarrista Dino Plasmati, il festival non si limita a essere una vetrina di performance, ma si propone come un vero e proprio laboratorio culturale.

La prima giornata si apre con un ciclo di approfondimenti, conferenze stimolanti che esplorano l’evoluzione della chitarra jazz, le sue sfide attuali e le prospettive future.

Accompagnati da workshop pratici e sessioni di improvvisazione collettiva, queste sessioni formative mirano a favorire lo scambio di conoscenze e a ispirare nuove forme espressive.

La serata culmina con l’emozionante concerto del maestro Eddy Palermo, un’icona del jazz italiano, la cui maestria tecnica e sensibilità musicale sapranno incantare il pubblico.

La domenica sarà interamente dedicata alla scoperta dei nuovi talenti, attraverso l’attesissima finale del Premio Angelo Carriero, un concorso musicale che celebra la passione per la chitarra jazz e il ricordo di un artista prematuramente scomparso.

Musicisti emergenti, provenienti da Italia e da paesi stranieri, si sfideranno per l’ambito riconoscimento, che include una prestigiosa borsa di studio per le Berklee Clinics at Umbria Jazz (edizione 2026) e un contributo per l’alloggio.

Questa iniziativa non solo offre un trampolino di lancio per i giovani talenti, ma testimonia l’impegno del festival a preservare la memoria di Angelo Carriero, unendo in un unico accordo la passione per la musica e per la vela, due elementi che hanno caratterizzato la sua vita.

Matera Jazz Guitar Days si pone come un progetto inclusivo e accessibile, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite.

Il festival è reso possibile grazie al prezioso sostegno di istituzioni pubbliche e private, tra cui Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, CAI Matera, Matera Welcome e Matera 2019 Open Future.

Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera vibrante del jazz e scoprire la magia di Matera, città dei Sassi, scrigno di storia e bellezza.