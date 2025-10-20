Matera Sport Film Festival: Cinema e Sport, un binomio vincente.

Matera, scrigno di storia e cultura, si appresta ad accogliere la quindicesima edizione del Matera Sport Film Festival, un evento che da anni tesse un ponte virtuoso tra l’arte cinematografica e l’universo sportivo.

Organizzato dalla Matera Sports Academy e sostenuto da un network di istituzioni e partner culturali di respiro internazionale, il festival si conferma un punto di riferimento imprescindibile nel panorama culturale italiano ed europeo, un crocevia di narrazioni che celebrano l’ingegno umano e la forza dello spirito agonistico.

L’edizione 2025 si preannuncia particolarmente ricca, con una selezione ufficiale di opere cinematografiche – lungometraggi, documentari, cortometraggi – provenienti da ogni angolo del globo.

Le opere in concorso non si limitano a documentare performance atletiche, ma ne indagano le radici più profonde, esplorando il potenziale educativo dello sport come strumento di crescita personale e collettiva, la sua capacità di abbattere barriere sociali e promuovere l’inclusione, il coraggio necessario per affrontare sfide apparentemente insormontabili e la resilienza che emerge dalle sconfitte.

Il festival si configura, dunque, come un laboratorio di idee, un luogo di riflessione critica sulle dinamiche sociali e umane che animano il mondo dello sport.

“Questi quindici anni rappresentano un capitolo fondamentale nella storia del festival”, afferma Michele Di Gioia, direttore artistico.

“Abbiamo assistito a un’evoluzione significativa del cinema sportivo, che ha conquistato un riconoscimento internazionale sempre maggiore, elevando il genere a forma d’arte matura e complessa.

Questa edizione sarà un’occasione per celebrare i successi del passato, ma anche per proiettarci verso il futuro, rafforzando il nostro impegno a promuovere una cultura dello sport inclusiva e consapevole.

“Il programma del festival non si limita alle proiezioni cinematografiche.

Un ricco calendario di eventi prevede incontri ravvicinati con registi, atleti e figure di spicco del mondo sportivo, masterclass tenute da esperti del settore e momenti di approfondimento culturale che stimolano il dialogo e la condivisione di esperienze.

Il festival si propone di valorizzare il potere trasformativo dello sport e del cinema, strumenti potenti per promuovere valori universali come la lealtà, il rispetto dell’avversario, l’eccellenza e la perseveranza.

Inoltre, l’appuntamento del 2026, anno in cui Matera sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, rappresenta un obiettivo strategico per il festival, un’opportunità per ampliare la sua influenza e consolidare il suo ruolo di ambasciatore culturale della città.

La cerimonia inaugurale, prevista per giovedì 20 novembre alle ore 18:30 presso il Cineteatro Comunale G.

Guerrieri, sarà un evento solenne, alla presenza di personalità di rilievo del panorama sportivo italiano.

Tra gli ospiti d’onore spicca Antonio Rossi, presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, accompagnato dai campioni Luca Rambaldi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Chiumento, freschi di trionfo ai Campionati Mondiali di Shanghai, e Valentina Rodini, portatrice di una medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, simboli tangibili dell’eccellenza sportiva italiana.