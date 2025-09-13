Matera Sport Film Festival: Sport, Cinema e Dialogo Interculturale

Il Matera Sport Film Festival, giunto alla quindicesima edizione (20-23 novembre), si configura come un’oasi culturale, un crocevia dove la competizione atletica e la narrazione cinematografica si fondono per generare comprensione e dialogo tra culture diverse.

Ben più di un semplice festival cinematografico, l’evento ambisce a essere un laboratorio di relazioni internazionali, un’occasione per esplorare il potere dello sport come catalizzatore di cambiamento sociale e veicolo di valori universali.

La visione del direttore artistico, Michele Di Gioia, è quella di un festival che superi i confini meramente sportivi, abbracciando una dimensione antropologica e storica.

Le opere in concorso, fino al 30 settembre, non si limitano a celebrare imprese leggendarie e vittorie memorabili, ma approfondiscono le storie di resilienza, di comunità che si trasformano grazie alla forza dello sport, di generazioni ispirate da modelli positivi.

Il festival si propone di essere uno specchio che riflette le sfide e le opportunità del nostro tempo, interrogando il ruolo dello sport nella costruzione di un futuro più equo e inclusivo.

L’edizione 2025 assume un’importanza strategica, fungendo da preludio a due eventi di portata globale: il 2026, anno in cui Matera sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, e l’Italia, protagonista indiscussa con i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e i Giochi del Mediterraneo di Taranto.

Queste coincidenze amplificano il significato del festival, consolidandone il ruolo di ponte culturale tra i popoli e di piattaforma per la promozione del dialogo interculturale.

In linea con questa visione, il festival introduce una nuova sezione dedicata alle opere provenienti da Egitto e Albania, le Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo per il 2025 (Alessandria d’Egitto e Tirana).

Questa iniziativa mira a rafforzare i legami tra le due sponde del Mediterraneo, promuovendo la conoscenza reciproca e la comprensione delle diversità culturali.

Proiezioni, tavole rotonde, masterclass e eventi speciali saranno dedicati all’esplorazione di tematiche comuni e alla celebrazione delle peculiarità di ciascuna cultura.

In coerenza con la sua missione educativa, il festival mantiene il programma “La Cultura attraverso le Immagini e le Storie di Sport – A Scuola di Cinema”.

Questa sezione, gratuita per le scuole del territorio, utilizza le narrazioni sportive come strumento didattico per favorire lo sviluppo di competenze critiche, promuovere l’inclusione e stimolare la cittadinanza attiva.

Incontri, laboratori e proiezioni sono progettati per ispirare i giovani e per sensibilizzarli all’importanza dei valori sportivi come rispetto, fair play e collaborazione.

Il festival si configura dunque come un investimento nel futuro, un luogo di incontro e di scambio che celebra la potenza dello sport come linguaggio universale capace di unire le persone e di costruire un mondo migliore.