Monticchio Bagni: il Festival che rigenera un borgo.

Il borgo di Monticchio Bagni, incastonato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ha recentemente pulsato di nuova vita con la seconda edizione del “Festival della Rigenerazione – Ninfea”.

L’evento, che ha animato le rive del suggestivo Lago Grande e il tessuto urbano del paese, non è stato semplicemente una celebrazione, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di esperienze volte a ripensare il futuro delle aree interne italiane.

Il Festival, frutto della sinergia tra “Labirinto Visivo” e l’amministrazione comunale di Rionero in Vulture, si è configurato come un tassello cruciale del progetto “Borgo Monticchio”, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’iniziativa ha saputo amalgamare performance artistiche, incontri tematici, attività esperienziali e performance musicali, creando un’immersione sensoriale e intellettuale per un pubblico variegato.

Oltre all’aspetto ludico e culturale, il Festival ha rappresentato un’occasione significativa per affrontare temi cruciali come la rigenerazione territoriale, il turismo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali.

Attraverso workshop, tavole rotonde e presentazioni, sono stati proposti modelli innovativi per lo sviluppo economico e sociale delle comunità marginali, spesso penalizzate da un progressivo spopolamento e da una carenza di infrastrutture.

L’attenzione si è concentrata su approcci che integrano la tutela dell’ambiente, la promozione di pratiche agricole sostenibili e la riscoperta del patrimonio culturale immateriale.

I promotori del festival sottolineano l’importanza di perseverare in questa direzione, consapevoli che Monticchio possiede un potenziale intrinseco, capace di attrarre visitatori e di generare opportunità di lavoro.

Il Sindaco di Rionero, Mario Di Nitto, ha auspicato che l’evento rafforzi l’immagine del borgo come destinazione turistica di eccellenza, in grado di coniugare la fruizione del paesaggio con la promozione di un turismo responsabile e attento all’ambiente.

Il futuro del borgo, quindi, si proietta verso un modello di sviluppo integrato, che valorizzi le sue peculiarità e ne preservi l’identità, restituendo a Monticchio Bagni il ruolo di fulcro di vitalità per l’intera comunità del Vulture.