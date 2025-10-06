Monticchio Bagni: Luci d’Autunno, tra storia, natura e benessere.

Autunno a Monticchio Bagni: un’immersione culturale e naturale tra storia, musica e benessere.

Il borgo di Monticchio Bagni, incastonato nel cuore del Parco Nazionale del Vulture-Laceno, si appresta a ospitare un’esperienza unica e suggestiva: “Luci d’Autunno”, un’edizione speciale del rinomato Ninfea Festival.

L’iniziativa, promossa da Lumina Aps, mira a estendere l’attrattiva turistica oltre i consueti mesi estivi, offrendo un’occasione per scoprire le ricchezze territoriali in un contesto di profonda valorizzazione.

Il programma, concepito come un percorso sinestetico tra natura, arte e comunità, si dispiegherà tra le antiche mura del borgo e il Monastero di Sant’Ippolito, affacciato sulle acque placide del Lago Piccolo di Monticchio.

Quest’ultimo, testimone silenzioso di secoli di storia, si configura come uno scenario ideale per un evento che celebra la resilienza e la bellezza del territorio.

“Luci d’Autunno” non si propone come una semplice rassegna, ma come un vero e proprio progetto di rigenerazione, volto a riscoprire il patrimonio culturale e ambientale del Vulture.

L’attenzione si rivolge alle emergenze naturalistiche, con escursioni guidate che svelano la flora e la fauna locali, e alle vestigia archeologiche che testimoniano la lunga e complessa storia del luogo, da insediamento sannitico a ricettazione termale di epoca romana.

L’aspetto culturale è garantito dalla presenza di artisti di spicco, come il cantautore Eugenio Bennato, che con la sua musica contaminata e profondamente radicata nella tradizione mediterranea, offrirà un concerto che saprà emozionare e far riflettere.

A corredo, il contributo del conduttore televisivo Federico Quaranta arricchirà l’evento con un focus sul benessere olistico e sull’importanza di un approccio consapevole al turismo.

Oltre a questi momenti di spettacolo, “Luci d’Autunno” prevede laboratori creativi per adulti e bambini, momenti di ascolto e condivisione, e percorsi sensoriali pensati per stimolare la scoperta del territorio in modo attivo e partecipativo.

L’obiettivo è creare un’esperienza memorabile per i visitatori, favorendo un turismo sostenibile e responsabile, capace di generare un impatto positivo sulla comunità locale e di contribuire alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale del Vulture.