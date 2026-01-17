Orchestra Sinfonica di Matera: un anno di successi e nuove ambizioni.

Un anno di fervente attività artistica, produttiva e gestionale ha significativamente rafforzato il ruolo dell’Orchestra Sinfonica di Matera come fulcro culturale non solo a livello cittadino, ma nel contesto regionale e oltre.

La conferenza stampa di fine attività, dedicata ai mesi estivi e autunnali del 2025, ha fornito un quadro dettagliato di un percorso ricco di successi e nuove ambizioni.

Presenti all’incontro con la stampa, la presidente della Fondazione Gianna Racamato, i membri del Consiglio di Amministrazione e il direttore artistico, Maestro Saverio Vizziello, hanno illustrato i risultati raggiunti, sottolineando l’impatto culturale ed economico dell’Orchestra sul territorio.

La stagione concertistica autunno-inverno 2025 ha visto lo svolgimento di trentatré concerti, testimoniati da una platea di 4.800 spettatori paganti.

Questo risultato si traduce in un contributo significativo all’economia locale, con oltre 3.000 giornate lavorative retribuite e l’equivalente di più di 4.500 giornate contributive versate.

Il successo di questa stagione è stato amplificato dalla presenza di solisti e direttori d’orchestra di fama nazionale e internazionale, che hanno arricchito il repertorio con interpretazioni di grande valore.

Un elemento cruciale è rappresentato dalle audizioni pubbliche di giugno, che hanno attirato ben 135 candidati da ogni parte del mondo, un segnale inequivocabile dell’attrattiva e della reputazione crescente dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

La diversità geografica dei partecipanti, proveniente da paesi come Venezuela, Ucraina, Polonia, Serbia, Spagna e Portogallo, riflette l’apertura e la vocazione internazionale dell’istituzione.

“I dati presentati oggi – ha dichiarato Racamato – testimoniano chiaramente come l’Orchestra Sinfonica di Matera sia un pilastro culturale stabile e strategico per il nostro territorio, in continua evoluzione sia dal punto di vista artistico che organizzativo ed economico.

”Il Maestro Vizziello ha poi ampliato il discorso, evidenziando come la quarta stagione concertistica rappresenti un ulteriore stadio di sviluppo per l’Orchestra.

“L’apertura della stagione con il ciclo ‘Giovani Talenti’ non è stata una scelta casuale, ma una dichiarazione di intenti: un’Orchestra che proietta il proprio sguardo verso il futuro, che promuove il dialogo intergenerazionale e che, grazie alla professionalità e alla dedizione dei suoi 54 musicisti, è in grado di affrontare un repertorio vastissimo, che spazia dal grande sinfonismo classico alle avanguardie contemporanee, dalle opere più iconiche del cinema alle composizioni originali.

” Questa capacità di spaziare tra generi e stili, unita alla valorizzazione dei giovani talenti, proietta l’Orchestra Sinfonica di Matera come un’istituzione vitale e proiettata verso il futuro, capace di interpretare e interpretare il presente attraverso la potenza della musica.