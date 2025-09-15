Premio Letterario Basilicata: conferenza stampa inaugurale della 54ª edizione

Martedì 16 settembre, alle ore 9:30, il Palazzo della Regione Basilicata, nella Sala Basento, ospiterà un evento di rilevanza culturale: la conferenza stampa inaugurale della 54ª edizione del prestigioso Premio Letterario Basilicata.

Un appuntamento che segna un capitolo significativo nella storia del riconoscimento, divenuto nel tempo un faro per la promozione della letteratura italiana e un ponte tra la regione e il mondo.

L’annuncio, diffuso dall’Ufficio Stampa dell’Assemblea Regionale, sottolinea la presenza di figure chiave per la realizzazione dell’iniziativa.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, presiederà l’incontro, incarnando l’impegno istituzionale verso la valorizzazione del patrimonio culturale lucano.

Accanto a lui, Santino Bonsera, Presidente della Fondazione Premio Letterario Basilicata e del Circolo Silvio Spaventa Filippi, rappresenterà l’anima promotrice e curatoriale del premio, condividendo la visione che lo guida e le strategie implementate per ampliare la sua influenza.

A completare il panel, il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, simbolo del legame indissolubile tra il premio e il territorio di origine, un luogo intriso di storia e tradizioni che ne costituiscono l’essenza stessa.

La sua partecipazione enfatizza l’importanza di un’identità regionale forte e radicata, capace di ispirare e accogliere talenti.

Quest’anno, la 54ª edizione del Premio Letterario Basilicata si preannuncia un’occasione per riflettere sul ruolo della letteratura nel panorama contemporaneo, in un’epoca segnata da rapidi cambiamenti sociali, tecnologici e culturali.

L’evento sarà un’opportunità per anticipare i temi, le novità e gli autori che saranno protagonisti di questa edizione, contribuendo a consolidare il Premio come piattaforma privilegiata per il dibattito letterario e la scoperta di nuove voci.

L’attenzione sarà rivolta non solo alla qualità delle opere candidate, ma anche alla loro capacità di interpretare e rappresentare le sfide del presente, stimolando la riflessione e promuovendo un dialogo costruttivo tra lettori e scrittori.

Il premio, infatti, ambisce a diventare un osservatorio attento alle evoluzioni del linguaggio e alle nuove forme di espressione, restando fedele alla sua missione di celebrare la creatività e l’ingegno letterario.