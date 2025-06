St.Art Green Fest: Arte, Musica e Rinascita a Potenza

Nel cuore pulsante di Potenza, il Parco di Sant’Antonio La Macchia si appresta a trasformarsi in un vibrante crocevia di arte, musica e partecipazione civica. L’associazione “La Macchia Verde” inaugura la prima edizione dello St.Art Green Fest, un evento pensato per risvegliare il significato profondo di uno spazio verde cruciale per la città e per la sua comunità. Le giornate del 27 e 28 giugno si configurano come un’occasione unica per riconnettere i cittadini con la natura urbana e per celebrare la creatività in tutte le sue forme espressive.Lo St.Art Green Fest non è semplicemente un festival, ma un progetto che affonda le radici in un percorso di rinascita del parco, un luogo un tempo fulcro di aggregazione sociale, ora desideroso di ritrovare il suo ruolo centrale nella vita cittadina. “La Macchia Verde Aps”, nata con la precisa volontà di rivitalizzare il parco, ha promosso un’imponente opera di sensibilizzazione, culminata in giornate di pulizia collettiva e attività didattiche rivolte alle scuole locali. L’obiettivo primario è instillare nei giovani un profondo rispetto per il verde urbano e per l’ambiente che ci circonda, promuovendo una coscienza ecologica diffusa e attiva.Il programma, ricco e variegato, accoglie artisti e performer di spicco, provenienti da diversi ambiti creativi. Ermelinda Coccia incanterà il pubblico con le sue figure teatrali e l’arte effimera della sand art, mentre Mr. Big Circus trasporterà gli spettatori in un mondo di acrobazie e destrezza circense. Michele Rosocia, con la sua energia contagiosa, darà vita a un coinvolgente spettacolo musicale in veste di “one man band”, mentre Gianni Mercury animerà l’atmosfera con la sua abilità da busker. Vera Vu, con il suo stile irriverente, offrirà uno spettacolo “semiserio” che farà sorridere e riflettere. Sergio Mari, custode di una tradizione popolare, narrerà storie attraverso il teatro dei pupazzi napoletani. Marta Pistocchi, con la sua combinazione di violino e cabaret, regalerà momenti di musica e risate. Infine, l’artista Rosario Ciufo darà vita a una estemporanea di pittura, catturando l’essenza del parco in pennellate vibranti.L’evento, sostenuto dal Comune di Potenza, dal Consiglio regionale della Basilicata e da partner strategici, si propone come un vero e proprio catalizzatore di inclusione sociale e partecipazione civica, offrendo un’esperienza gratuita e accessibile a persone di tutte le età. È un invito aperto a tutta la comunità a riscoprire il valore di un parco come luogo di incontro, di scambio e di crescita collettiva, e a contribuire attivamente alla sua rinascita, alimentando un senso di appartenenza e responsabilità verso il territorio che ci ospita. Lo St.Art Green Fest non è solo un festival, ma una promessa: quella di un futuro più verde, più creativo e più partecipato per Potenza.