Storie Parallele: Altre Galassie, un festival nel cuore della Basilicata

Nel cuore pulsante della Basilicata, a Salandra, un piccolo borgo sospeso tra cielo e terra, si rinnova l’appuntamento con Storie Parallele Film Festival, un’oasi culturale che sfida l’erosione del tempo e l’isolamento geografico.

Giunto all’ottava edizione, il festival si configura non solo come vetrina del cinema documentario, ma come un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia generazionale dove voci diverse si intrecciano per tessere un affresco complesso e vivido della contemporaneità.

L’edizione 2025, intitolata “Altre Galassie”, si apre come una porta verso l’ignoto, un’esortazione all’esplorazione dei mondi interiori ed esteriori, una riflessione sull’umana necessità di connessione e comprensione.

Il titolo evoca l’immensità dell’universo, ma anche la profondità delle storie che si celano in ogni individuo, in ogni comunità, invitando il pubblico a lasciarsi sorprendere dalla bellezza inaspettata che può emergere dall’incontro con prospettive differenti.

Non si tratta di una fuga dalla realtà, bensì di un’apertura verso nuovi orizzonti, un invito a superare i confini del conosciuto e ad abbracciare la ricchezza della diversità.

L’ampliamento del festival a quattro giorni testimonia un crescente impegno verso il territorio e le sue radici.

Storie Parallele si nutre dell’energia di Salandra e del suo entroterra, aspirando a contrastare l’abbandono e la perdita di identità che spesso affliggono le aree rurali.

Il festival si propone come un antidoto all’inerzia, un catalizzatore di vitalità e un motore di sviluppo culturale, sostenendo la creazione di reti sociali e la promozione di un turismo consapevole e sostenibile.

Il programma offre un’ampia gamma di eventi, dal cuore del concorso dedicato agli short doc, una fucina di talenti emergenti, a incontri ravvicinati con registi, artisti e musicisti di spicco.

Quest’anno, un parterre eccezionale arricchisce l’esperienza del festival: Damiano e Fabio D’Innocenzo, Irene Maiorino, Meg, il duo musicale Maustetytöt, i registi Ciro Visco, Gianluca e Massimiliano De Serio, Gregorio Sassoli, Alejandro Cifuentes, Ilaria Congiu, Michele Sinisi, Fabrizio Colica, Paola Michelini, Andrea Di Consoli, i musicisti Aeph e Verano.

Ogni ospite porta con sé una prospettiva unica, un bagaglio di esperienze da condividere e ispirare.

Storie Parallele è il frutto della passione e dell’ingegno di un team di creativi e professionisti che, guidati dalla visione del regista Nicola Ragone, affiancato dai condirettori Carmine Iuvone (contenuti musicali), Giuseppe Ragone (arti performative), Carmine Cassino (contenuti audiovisivi) e Claudia Giannini (temi e contenuti testuali), ha saputo creare un evento culturale di rilevanza nazionale, sostenuto dal Comune di Salandra e prodotto da Fargo Produzioni.

Più che un festival, un atto d’amore verso un territorio e un inno alla forza inesauribile della narrazione.