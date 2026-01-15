Tricarico: Fede, Carnevale e Antiche Tradizioni Lucane

A Tricarico, nel cuore della Basilicata, si rinnova un’esperienza culturale unica, un intreccio di fede, memoria ancestrale e celebrazione della terra che risuona attraverso i secoli.

Il rituale di Sant’Antonio Abate, celebrato il 16 e 17 gennaio, si fonde con il Carnevale storico delle Mash-kr, un patrimonio immateriale di eccezionale valore che incarna l’identità profonda di questa comunità.

Più che una semplice festa, si tratta di un viaggio nel tempo, un’immersione in un universo simbolico dove il sacro e il profano si compenetrano in un linguaggio fatto di fuoco, rumori ancestrali e maschere metamorfiche.

La serata del 16 gennaio si apre con l’accensione del sacro fuoco, un rito recuperato e riqualificato grazie all’impegno generazionale locale.

Questo momento, assorbito dall’oscurità, non è un mero accendere di braci, ma una rievocazione di pratiche di purificazione e protezione che hanno segnato la vita delle comunità agro-pastorali per generazioni.

Il fuoco, ardente promessa di rinascita, diviene un punto focale, un luogo d’attesa collettiva che anticipa la comparsa, all’alba, delle Mash-kr.

Queste figure, i protagonisti indiscussi del rito, non sono semplici personaggi carnevaleschi, bensì incarnazioni simboliche di una transumanza secolare.

Guidati dal massaro, figura centrale e autorevole, e dai suoi collaboratori, la mandria si muove in un corteo suggestivo.

La Vacca, vestita di bianco, personifica la purezza e la fertilità, mentre il Toro, avvolto nel nero, rappresenta la forza primordiale e l’energia indomabile.

Ogni dettaglio, dal cappello decorato al velo ricamato che cela il volto, contribuisce a creare un’atmosfera di mistero e sacralità.

Il suono penetrante del campanaccio, diverso per ogni categoria di animale, orchestra l’intera processione.

Non si tratta di una mera segnalazione, ma di un ritmo profondo, ancestrale, che induce ad uno stato di trance collettiva, sospendendo il tempo ordinario e aprendo un varco verso una dimensione atavica.

Il velo, simbolo di trasformazione, suggella l’identificazione dell’uomo con l’animale, in un’esperienza che trascende i confini del quotidiano.

Il 17 gennaio, la celebrazione si intensifica con la sveglia rituale del paese, seguita dalla Santa Messa e dalla benedizione nella chiesa di Sant’Antonio Abate.

Il corteo delle Mash-kr, per le vie del borgo, culmina nella consegna simbolica della mandria, un gesto che sancisce il passaggio di consegne tra generazioni e il perpetuarsi della tradizione.

Il pomeriggio offre un’occasione per approfondire le radici culturali del territorio con un incontro dedicato ai dialetti lucani, un tesoro linguistico da preservare e valorizzare.

La vitalità di questa tradizione si proietta anche oltre il gennaio, con la grande sfilata del Martedì Grasso e il Raduno delle Maschere Antropologiche previsto per giugno 2026.

Quest’ultimo appuntamento, un vero e proprio crocevia di culture e di saperi, riunisce comunità provenienti da tutta Italia e dal mondo, testimoniando la forza universale dei riti ancestrali e la capacità del territorio lucano di essere ponte tra passato, presente e futuro.

Tricarico, dunque, non è solo un borgo, ma un palcoscenico vivo dove le memorie del mondo si incontrano e si intrecciano in un’esperienza culturale indimenticabile.