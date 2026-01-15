Trivigno: La Notte dei Desideri, un rito ancestrale tra fede e tradizione.

Il 17 gennaio, a Trivigno, frazione di Potenza, si rinnova un legame ancestrale con la terra e con la fede, un rituale che affonda le radici in secoli di storia contadina: la Notte dei Desideri e dei Falò, dedicata a Sant’Antonio Abate, venerato come protettore degli animali e garante della prosperità agricola.

L’appuntamento, annunciato dal sindaco Marco Guarini, rappresenta molto più di una semplice ricorrenza; è un’immersione nel cuore di una comunità che custodisce gelosamente le proprie tradizioni, evolvendole con rispetto e consapevolezza.

Le origini di questa festa sono intrise di una profonda spiritualità legata al ciclo agrario.

Un tempo, i diversi rioni del borgo si sfidavano nell’ardore e nella maestria della costruzione dei falò, simboli tangibili della speranza per un raccolto abbondante e per la salute del bestiame.

La competizione non era solo una questione di prestigio, ma un’offerta, un atto di devozione volto a ottenere la benevolenza del Santo.

La cenere dei falò, un tempo sparsa sui campi, rappresentava una forma di fertilità artificiale, una promessa di vitalità per la terra.

Il tempo, tuttavia, ha lasciato il suo segno.

Con l’esodo verso i centri urbani e la conseguente diminuzione della popolazione, i falò rionali, un tempo distintivi dell’identità di ogni quartiere, si sono gradualmente fusi in un’unica, imponente fiamma.

Questa evoluzione non ha sminuito il significato della festa, ma l’ha trasformata in un evento collettivo, un’espressione di unità e resilienza per un borgo che, pur affrontando le sfide dello spopolamento, si sforza di preservare la propria identità.

Il falò, ora maestosamente eretto in Piazza Plebiscito, è una vera e propria opera d’arte realizzata da abili artigiani che impiegano legname proveniente dal bosco comunale Torricelli.

La sua grandezza non è una mera questione dimensionale; è un simbolo dell’impegno e della passione di un’intera comunità che accoglie con calore visitatori da ogni dove, desiderosi di assaporare l’autenticità di un rito antico.

La Notte dei Desideri e dei Falò non è un semplice spettacolo folkloristico; è un’occasione per riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura, tra la fede e la tradizione.

È un momento per rinnovare la promessa di custodire il patrimonio culturale e spirituale di Trivigno, trasmettendolo alle generazioni future.

E, soprattutto, è un’occasione per chiedere a Sant’Antonio Abate la sua incessante benedizione e protezione, pilastri fondamentali per la prosperità della comunità e per la salvaguardia delle sue radici più profonde.

La fiamma, ardente e luminosa, continuerà a illuminare il futuro di Trivigno, portando con sé la speranza di un domani ricco di prosperità e di fede.