Vivaldifest a Pomarico: Musica, Storia e Radici Veneziane

Pomarico, gioiello incastonato nel cuore della Basilicata, si appresta a vibrare al ritmo di Antonio Vivaldi, ospitando la quinta edizione del Vivaldifest – Vivaldi International Festival.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, il comune materano si trasformerà in un crocevia di talenti e passioni, un palcoscenico dove la musica classica dialoga con la storia e il paesaggio.

L’evento non è un mero omaggio a un compositore, ma una celebrazione della complessa tessitura che lega Pomarico al genio veneziano.

Camilla Calicchio, madre di Vivaldi, affonda le sue radici in questa terra lucana, legando indissolubilmente il destino della famiglia a quello della comunità pomaricana.

Questo legame ancestrale, oggi riscoperto e valorizzato, si manifesta come un ponte culturale, un’occasione per riannodare fili perduti e per nutrire un senso di appartenenza condivisa.

Il Vivaldifest si configura come un ecosistema musicale ricco e diversificato.

Oltre ai concerti, che rappresentano il fulcro dell’evento, spazio a masterclass di chitarra e liuto, tenute da maestri di fama internazionale, e al prestigioso Vivaldi International Guitar e Lute Competition, un concorso che mira a identificare e a sostenere i giovani interpreti più promettenti.

Questo concorso non è solo una competizione, ma un vero e proprio trampolino di lancio per i talenti emergenti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in un contesto prestigioso e di ricevere un riconoscimento internazionale.

Il festival si apre venerdì 31 ottobre con un’immersione formativa grazie alle masterclass dei maestri Marco Caiazza, Andrea Dieci, John Griffiths, Antonio Rugolo e Tatyana Ryzhkova, figure di riferimento nel panorama della musica antica.

La serata inaugurale culmina con un concerto dedicato ai giovani talenti, interpretato dalla solista Nicoletta Liccese, promessa del panorama musicale italiano.

Sabato 1° novembre sarà dedicato alle audizioni del concorso, un processo selettivo che vedrà confrontarsi musicisti provenienti da tutto il mondo.

La giornata si conclude con un concerto di altissimo livello, con la presenza eccezionale di Tatyana Ryzhkova, considerata una delle più raffinate concertiste di chitarra a livello globale.

L’ultima giornata del festival riprende con le audizioni conclusive del concorso e si conclude con una solenne cerimonia di premiazione, seguita da un concerto dei vincitori, un momento di celebrazione e di condivisione della passione per la musica.

“Il Vivaldi International Festival,” afferma il direttore artistico Kevin Angus Ramaglia, “ambisce a essere più di un semplice evento musicale.

Vogliamo promuovere il territorio, creare opportunità per i giovani talenti e destagionalizzare l’offerta turistica nell’entroterra materano, offrendo un’esperienza culturale unica e coinvolgente per tutti gli amanti della grande musica.

” Un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo musicale di Vivaldi, alla scoperta di un patrimonio storico-culturale di inestimabile valore.