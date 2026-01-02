Agevolazioni carburante agricole in Basilicata: nuove regole per il 2026

A partire dal primo gennaio, l’accesso alle agevolazioni carburante per il settore agricolo in Basilicata si configura con un’esperienza radicalmente rinnovata.

L’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, ha annunciato l’apertura delle domande per l’anno 2026, evidenziando un’evoluzione significativa nella procedura di accesso, progettata per rispondere in maniera più precisa e tempestiva alle esigenze concrete delle aziende agricole regionali.

Questo cambiamento rappresenta un punto di svolta, atteso con rinnovato interesse da tutto il comparto agricolo.

Le semplificazioni introdotte non sono frutto di decisioni unilaterali, ma derivano da un processo partecipativo che ha visto gli uffici regionali impegnati in un intenso ascolto e confronto diretto con gli operatori del settore.

L’approccio metodologico adottato ha previsto l’utilizzo di un questionario mirato, volto a raccogliere le problematiche e le criticità riscontrate dagli utenti.

Questa fase di feedback ha permesso di identificare e rimuovere passaggi burocratici superflui, ottimizzando i tempi di attesa e snellendo notevolmente il percorso di richiesta.

L’obiettivo primario è quello di alleggerire il carico amministrativo gravante sulle aziende agricole, liberando tempo prezioso da dedicare alle attività produttive.

Un settore agricolo più efficiente, come sottolinea l’assessore Cicala, non produce benefici esclusivi per gli operatori, ma genera un effetto moltiplicatore sull’intera comunità regionale.

Si tratta di un investimento strategico che incide positivamente su diversi fronti: dalla tutela del territorio e la stabilità dei prezzi, fino alla garanzia della sicurezza alimentare per tutti i cittadini lucani.

Le modifiche implementate sul portale Siarb testimoniano l’impegno della Regione a modernizzare gli strumenti a disposizione degli agricoltori, rendendo il sistema più funzionale, intuitivo e accessibile.

Questo aggiornamento non è solo una questione di efficientamento amministrativo, ma un fattore cruciale per sostenere la continuità delle produzioni agricole, pilastro fondamentale dell’economia regionale.

L’innovazione tecnologica applicata alla gestione delle agevolazioni contribuisce a rafforzare la competitività del settore primario lucano, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

La Regione Basilicata intende, in questo modo, valorizzare il dialogo costruttivo tra istituzioni e territorio, consolidando un rapporto di fiducia e collaborazione per il bene comune.