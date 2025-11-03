AI in Basilicata: Innovazione, Lavoro e Futuro Digitale

La Basilicata si confronta con una sfida cruciale per il suo futuro economico: l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) nel tessuto produttivo regionale.

Il Rapporto Eurispes “I mercati del lavoro regionali di fronte alle trasformazioni digitali” ne sottolinea l’urgenza, evidenziando come l’adozione strategica dell’AI possa rappresentare un fattore decisivo per superare la difficoltà di molte imprese lucane nel reperire forza lavoro qualificata.

L’iniziativa “IncHUBatori: Next Stop AI”, promossa dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Regione Basilicata con il supporto di Sviluppo Basilicata, si pone come risposta concreta a questa necessità.

La seconda sessione del progetto, in programma a Pisticci (Matera), si propone di offrire un percorso formativo mirato a imprese e professionisti, fornendo strumenti pratici per comprendere le potenzialità dell’AI e utilizzarla in modo consapevole.

L’obiettivo non è solo ottimizzare tempi e processi aziendali, ma anche generare benefici tangibili per l’intera comunità.

Tuttavia, l’integrazione dell’AI non può essere affrontata isolatamente.

Gabriella Megale, amministratrice unica di Sviluppo Basilicata e coordinatrice delle attività sull’AI, pone l’attenzione su un cambiamento strutturale più ampio che sta ridisegnando il panorama del lavoro.

Il concetto tradizionale di “posto fisso”, un tempo pilastro della sicurezza lavorativa, sta rapidamente scomparendo, e non solo per le giovani generazioni.

I servizi per l’impiego, spesso percepiti come ultima risorsa, stanno vedendo un aumento della domanda di formazione, a testimonianza di una crescente consapevolezza che l’occupabilità è diventata la chiave di volta per l’inserimento nel mercato del lavoro.

Questa trasformazione si inserisce in un contesto più ampio: il passaggio da una società industriale basata sul lavoro standardizzato a una società reticolare, caratterizzata da attività relazionali, collaborative e dinamiche.

In questo nuovo paradigma, la capacità di pensare in modo critico, coordinare risorse, comunicare efficacemente e adattarsi a contesti mutevoli assume un’importanza primaria, mentre le macchine si fanno carico di compiti ripetitivi e procedurali.

Il programma di “re-skilling” e “up-skilling” diventa quindi imprescindibile per preparare i lavoratori del futuro.

Le competenze tecnico-informatiche, pur rimanendo rilevanti, rappresentano solo una componente di un insieme più ampio di abilità richieste dalle imprese.

La dimensione relazionale, la capacità di collaborare, di gestire team, di risolvere problemi complessi e di comunicare in modo efficace, acquisiscono un peso sempre maggiore.

L’approccio strategico della Regione Basilicata mira a governare questa transizione, con l’obiettivo di posizionare l’uomo al centro del processo di innovazione.

Questo richiede un investimento coordinato su istruzione e lavoro, finalizzato a creare un ecosistema in grado di promuovere la crescita sostenibile e l’inclusione sociale, assicurando che i benefici dell’AI siano accessibili a tutti e contribuiscano a migliorare la qualità della vita dei cittadini lucani.

La sfida è complessa, ma le opportunità per un futuro più prospero e innovativo sono concrete e alla portata della Basilicata.