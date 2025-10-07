Basilicata: 250.000€ per sostenere imprese e innovazione.

La Camera di Commercio della Basilicata rafforza il suo impegno verso le imprese del territorio, attivando un significativo piano di sostegno finanziario – un pacchetto complessivo di 250.000 euro – destinato a Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) lucane.

L’iniziativa, annunciata dall’ente camerale, si configura come un volano per l’innovazione e lo sviluppo, agendo su quattro pilastri strategici: digitalizzazione, internazionalizzazione, promozione turistica e potenziamento del capitale umano.

Il cuore pulsante del piano è costituito dai voucher digitali, con un investimento di 140.000 euro, mirati a supportare l’adozione di tecnologie avanzate.

Questo finanziamento è cruciale in un contesto economico globale sempre più orientato alla trasformazione digitale, dove l’efficienza operativa e la capacità di raggiungere nuovi mercati online sono fattori determinanti per la competitività.

L’obiettivo è favorire l’implementazione di soluzioni innovative, come l’e-commerce, la gestione dei dati, la sicurezza informatica e l’automazione dei processi.

Un ulteriore 40.000 euro sono destinati a incentivare l’internazionalizzazione, offrendo alle imprese lucane l’opportunità di espandere le proprie attività oltre i confini regionali e nazionali.

Questo supporto può includere la partecipazione a fiere internazionali, missioni commerciali, consulenza per l’export e la traduzione di materiali promozionali, facilitando l’accesso a nuovi mercati e la creazione di partnership strategiche.

Il settore del turismo, un elemento cruciale dell’economia lucana, riceve un finanziamento di 50.000 euro, con l’intento di promuovere iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico della regione.

I voucher potranno essere utilizzati per lo sviluppo di offerte turistiche innovative, il miglioramento dell’accoglienza, la digitalizzazione dei servizi e la promozione del territorio attraverso canali di comunicazione efficaci.

La formazione e il lavoro rappresentano un altro pilastro fondamentale del piano, declinato in tre linee d’azione distinte.

La prima, rivolta alle nuove imprese, mira a fornire supporto per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali, fornendo competenze gestionali e tecniche essenziali.

La seconda, focalizzata sulla collaborazione tra scuole e imprese, sostiene progetti di Formazione Scuola-Lavoro di durata minima di 40 ore, favorendo l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro e preparando gli studenti alle sfide del futuro.

Infine, un’allocazione specifica è destinata alla concessione di borse di studio per giovani residenti in Basilicata che intendono iscriversi al primo anno dei corsi Its Academy, incentivando la formazione di figure professionali specializzate e altamente qualificate.

L’avvio ufficiale delle domande è previsto per il 21 ottobre, segnando l’inizio di un’opportunità concreta per le imprese lucane di accedere a risorse preziose e accelerare il proprio percorso di crescita e sviluppo sostenibile.

La Camera di Commercio, con questa iniziativa, ribadisce il proprio ruolo di motore economico e di partner strategico per il tessuto imprenditoriale regionale.